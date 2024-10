Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Avui no parlem d’indrets concrets sinó de tot el conjunt monumental de l’emblemàtic tossal lleidatà, ja que avui és el Dia de la Seu Vella. Aquesta diada festiva se celebra des de 1986 per part de l’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida; sempre coincidint amb l’últim diumenge d’octubre, tot recordant la data de la solemne consagració del temple catedralici el 31 d’octubre de 1278, feta pel bisbe Guillem de Montcada.

Curiosament va ser el mateix mes, i gairebé el mateix dia, el 30 d’octubre, però de l’any 1149, la conversió de la mesquita major en la catedral de la recent conquerida Larida.

Es va traslladar la seu episcopal de Roda d’Isàvena i es va arranjar el vell temple musulmà per al culte cristià mentre es construïa el que ara coneixem com Santa Maria l’Antiga. Per això la missa que cada any es fa en memòria dels socis difunts esdevé a la vegada un testimoni perdurable d’aquelles importants cerimònies de la nostra història.

Ens agradaria que fos en l’agenda mental de tothom que el darrer diumenge d’octubre és el Dia de la Seu Vella, cosa que cal reconèixer des de l’Associació Amics de la Seu Vella que no hem aconseguit en els 38 anys que fa que ho celebrem.La primera diada de la Seu Vella consistí en un acte impactant: el trasllat les restes reials d’Alfons el Benigne, la seva esposa Elionor i el primogènit Ferran des de la catedral nova a la vella. És l’únic rei de la Corona d’Aragó que està sebollit a la nostra ciutat.

Els primers anys la celebració va tenir un contingut més acadèmic i a partir de 1998 es va donar un caire més lúdic i festiu a la jornada, implicant les diverses entitats de Lleida. El propòsit és que esdevingui una mena de Festa Major del nostre estimat monument per al gaudi de la ciutadania i, a la vegada, serveixi per donar a conèixer encara més els seus valors excepcionals.

De fet, els dies anteriors es fan diverses activitats culturals que culminen amb l’acte de lliurament dels diferents guardons, tant de concursos com de reconeixements a qui treballa en favor del nostre estimat Castell. Castell és la denominació correcta per a tot el conjunt monumental que hi ha al tossal: fortalesa moderna, castell del Rei, catedral (temple, claustre, canonja i campanar) i pous de gel.

Una sèrie d’elements patrimonials de primer ordre que tenen una singularitat apropiada per al desitjat reconeixement mundial per part de la UNESCO. Ah, i avui fem el número 40 dels Indrets de lo Castell.

Poca broma!