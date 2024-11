Un còctel lleuger

Publicat per jaume barrull Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest és un còmic creat per un barceloní, ambientat a la seua ciutat natal i publicat per una editorial de la capital catalana. I malgrat tot, l’original és en francès perquè Lafebre, com també Ricard Efa o Jaime Martín, entre altres, va enfilar el camí de l’exili creatiu per guanyar-se la vida al país veí.

Amb el seu estil lluminós, colorista i profundament expressiu i vitalista, Lafebre s’ha adaptat molt bé als gustos del mercat francobelga. Soc el seu silenci és un thriller en clau comèdia; és una intriga amb diferents capes de trama psicològica i una aventura vitalista.

Eva Rojas és una psiquiatra bipolar que en un moment de crisi professional –ha de fer una sessió amb un company que n’avalua les capacitats per continuar exercint– es veu embolicada en una trama de corrupció, enveges i poder al si d’una família del sector del cava –ull a la referència subtil a Freixenet!– ambientada entre Barcelona i el Penedès. Multipremiada al mercat francès, Lafebre construeix una història en què tot encaixa a la perfecció perquè tots els personatges compleixen amb precisió mil·limètrica el paper que Lafebre els ha assignat.

Els dolents són terribles, els bons són càndids, els passerells són innocents i tots es rendeixen als encants emocionals, físics i psicològics de la protagonista, la qual és un torrent d’energia que fa cavalcar la història sense baixar les revolucions. Tot funciona perquè l’autor crea un món a partir d’unes normes clares i sòlides i lleugerament inspirades en la realitat.

A l’Eva sempre l’acompanyen els esperits de les seues avantpassades mortes, les quals l’aconsellen i guien en cada atzucac que ha de salvar. Tres personatges secundaris entranyables que casen amb les pulsions feministes acutals.

Lafebre domina els tempos narratius de la novel·la i el cinema comercials; segueix amb rigorosa ortodòxia l’estructura clàssica de línia clara i domina el color amb una elegància admirables. Els seus personatges es mouen amb energia i sempre són molt expressius.

Totes les vinyetes són plenes de detalls i algunes pàgines són espectaculars. És un còmic lleuger, adjectiu que no es contradiu amb excel·lent.