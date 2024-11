OnlyFans: només per a tu

Publicat per Segre REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

Pensada perquè els usuaris venguin contingut suggeridor, eròtic o directament pornogràfic a partir de subscripcions personalitzades, OnlyFans es va despegar amb el confinament fins a arribar a una facturació de 6.630 milions de dòlars el 2023, un increment del 19% respecte l’any anterior. Teòricament és tot molt fàcil: els perfils ofereixen continguts als suscriptors, els quals pugen de to i fins i tot arriben a ser personalitzats a mesura que aquests paguen més diners.

La plataforma es queda el 20% dels intercanvis monetaris.

Malgrat el seu èxit, OnlyFans no és exempt de controvèrsies. Recentment, l’agència Reuters ha publicat investigacions sobre casos de pedofília, pornografia no consentida i situacions de vulnerabilitat per a alguns usuaris.

Actualment, es calcula que uns 239 milions d’usuaris compren contingut eròtic de més de tres milions de dones i als EUA ja s’han descobert casos d’homes que han arruïnat la família per la seua addhicció a OnlyFans.La subscripció bàsica ronda els 5 euros, mentre que les tarifes per contingut personalitzat poden ser molt més elevades. Aquestes han crescut un 60%, posant en valor un nínxol de mercat que, tot i buscar el sexe a través de la pantalla alhora necessita una certa exclustivitat.

Quan és el client qui paga i pot demanar, s’obre la veda a exigir i extorquir. La línia entre la pornografia i la prostitució es pot difuminar.

El cas de Sergio Fuentes és el més sonat. Andorra l’investiga per proxenetisme, ja que consideren que la manera com gestiona els comptes de més d’una vintena de noies podria incórrer en aquesta pràctica abusiva més que no pas la feina d’un mànager artístic convencional.

Si bé la plataforma està oberta a tot tipus d’orientacions, la immensa majoria d’interaccions contintua sent un home consumint continut de dones. Amb la pornografia com a línia principal de negoci, també és cert que cada vegada hi ha més esportistes que utilitzen la plataforma per connectar amb els seus seguidors a través de contingut que pot ser suggestiu sense arribar a ser explícit.La diversitat de continguts i la possibilitat que les creadores siguin veïnes properes que no es dediquen de manera professional a la pornografia, activa certs mecanismes de morbositat.

Aquesta proximitat en les interaccions personals pot derivar en situacions perilloses, ja que els riscos sobre les dones creadores és real si són finalment identificades per homes que confonen la realitat.