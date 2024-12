Google podria veure's obligat a vendre Chrome als EUA

Google, el gegant tecnològic conegut principalment pel seu motor de cerca, es troba en el punt de mira de les autoritats antimonopoli dels Estats Units. El Departament de Justícia està considerant obligar a l'empresa a vendre el seu popular navegador web, Google Chrome, com a part d'una sèrie de mesures per abordar les pràctiques monopolístiques de la companyia.

Aquesta batalla legal té els seus orígens en el primer mandat del president Donald Trump i ha continuat durant l'administració de Joe Biden. Ara, la situació ha arribat a un punt crític, amb el Departament de Justícia determinant que Google ha infringit les lleis en monopolitzar els mercats de cerques i publicitat en línia. A més de la possible venda de Chrome, també s'estudia la separació d'Android de la botiga d'aplicacions Google Play.

Segons els jutges, les pràctiques de Google han creat barreres gairebé insuperables per als seus rivals, deixant els usuaris amb poques o nul·les alternatives. No obstant això, hi ha veus crítiques que qüestionen si aquest és el moment adequat per debilitar una de les companyies tecnològiques més potents dels EUA, tenint en compte l'auge de la Xina en aquest sector.

Precedents legals

Aquesta batalla legal antimonopoli recorda a la que va enfrontar Microsoft als anys 90, quan es va intentar dividir la companyia per evitar que tingués un poder excessiu sobre els usuaris. Més recentment, la Unió Europea també ha imposat lleis antimonopoli i ha multat Google per pràctiques similars.

Encara està per veure com acabarà aquesta batalla legal i quines seran les conseqüències per a Google i els seus usuaris. Si finalment s'obliga a l'empresa a vendre Chrome o separar-se d'altres serveis, podria suposar un canvi significatiu en el panorama tecnològic i en la forma en què els usuaris interactuen amb els productes de Google.