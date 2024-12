Descobrint les empremtes de l'Imperi Romà a un pas de Lleida

Publicat per Vidal Vidal Verificat per Creat: Actualitzat:

La recent obertura del túnel de Lilla ha acostat significativament la ciutat de Tarragona a Lleida, i ha reduït la distància a tan sols 97 quilòmetres i el temps de viatge a aproximadament una hora. Aquest nou corredor, que discorre gairebé íntegrament per autovia, es converteix en una invitació per redescobrir l'antiga capital de la Hispània Citerior romana, el llegat de la qual encara perviu als seus carrers i monuments.

Situada ran de mar, amb un microclima benigne i rica en patrimoni, l’antiga Tàrraco sempre fa de bon recórrer, amenitzat el passeig pel seu centre històric per la profusió de monuments, alguns de primera categoria.

Un itinerari per la part alta que es pot iniciar a les muralles romanes, vora les quals (pàrquing Saavedra) es recomana aparcar. Endinsant-se pel portal del Roser cap a la plaça del Pallol i el carrer de Cavallers, es troba la casa museu Castellarnau.

Desembocant al carrer Major, després de pujar una escalinata s’arriba al Pla de la Seu i la catedral, que des de la seva restauració fa pocs anys constitueix una veritable meravella gòtica, tant pel continent arquitectònic com pel contingut artístic, en què convé fixar-se en diverses peces procedents de localitats “lleidatanes”, si bé incloses a l’arxidiòcesi tarragonina, com dues taules pintades de Vinaixa, una marededéu jacent de l’Espluga Calba o el magnífic retaule de sant Miquel de la Pobla de Cérvoles. El claustre catedralici és un portent de gràcia i placidesa, que en alguna de les dependències mostra peces valuoses del tresor episcopal.

Travessat l’antic fòrum, es baixa pel carrer Santa Anna cap al petit però interessant Museu d’Art Modern i la plaça del Rei, prop d’on s’aixeca la torre del Pretori, també de l’època dels cèsars, igual que la major part del catàleg del veí Museu Arqueològic.

Fent una mica de marrada per visitar l’interior o només mirar des de dalt l’amfiteatre o circ romà, la ruta continua cap a l’emblemàtic Balcó del Mediterrani i les espectaculars vistes panoràmiques que brinda. Per la rambla Nova i algun dels perpendiculars carrers comercials s’accedeix a l’espaiosa plaça de la Font, presidida per la façana neoclàssica de l’ajuntament, des del maig passat repintada d’un elegant color teula.

En un carreró sense sortida, entre la catedral i el fòrum, el restaurant Les Coques ha esdevingut amb els anys un emblema de l’oferta gastronòmica tarragonina de tota la vida, fomentant la tradició culinària posada al dia i ple d’un encant especial que es desprèn de les pedres velles i els mobles d’època del seu hospitalari menjador.

Complet menú de migdia dels feiners per 25 euros i carta d’especialitats; tàrtar de salmó, carpaccio de gambes, anxoves de l’Escala, coca de figues i pernil d’ànec, rap a l’all cremat, tonyina a la planxa amb verduretes, turbot a l’estil Donosti, espatlla de cabrit al forn, filet de vedella al foie, confit d’ànec, peus de porc “sense feina”, temptadores postres dolces..