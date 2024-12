Bluesky: una segona oportunitat

Publicat per Jaume Barrull Redactor Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Cada vegada hi ha més persones que busquen alternatives a les xarxes socials tradicionals, especialment després de la compra de Twitter per part d’Elon Musk. Una de les opcions que darrerament està agafant volada és Bluesky, una xarxa social de microblogging que proposa una experiència diferent sense haver d’aprendre un nou model.

Una de les característiques més destacades de Bluesky és que no utilitza un algoritme centralitzat per ordenar el contingut.

El seu feed és cronològic i els usuaris poden personalitzar els seus propis filtres per veure només el que els interessa, evitant així la manipulació algorítmica que altres plataformes ens imposen de forma opaca. També està descentralitzada, de forma que els usuaris poden personalitzar la seva experiència i decidir de manera més eficient els continguts que volen veure.

Per fer-ho s’ha d’entrar i gestionar el perfil. Ni és fàcil ni és impossible, només cal buscar tutorials i informació relacionada amb el tema.

Bluesky va començar com un projecte intern dins de Twitter, impulsat per Jack Dorsey, cofundador de la xarxa social.

L’objectiu inicial era crear una versió descentralitzada de la matriu principal. Amb l’arribada d’Elon Musk, Dorsey i el seu equip van decidir fer el seu propi camí i crear Bluesky com una plataforma desvinculada de la companyia controlada pel magnat.

Un dels avantatges principals és que ofereix una interfície molt similar a la de Twitter.

Això facilita la transició dels usuaris d’una a l’altra. Com a X, aquests poden escriure missatges curts, seguir altres comptes i interactuar amb el tradicional m’agrada, respondre a les publicacions alienes i compartir-les.

Tot i ser més petita que X, Bluesky ha aconseguit captar una gran quantitat d’usuaris descontents amb els canvis que Musk ha imposat a X.

Molts usuaris, especialment de l’esquerra política, també han migrat a Bluesky buscant una plataforma amb menys polarització, menys insults, menys bots i més diàleg constructiu i moderació. En una època en què ja res no sembla pensat perquè duri per sempre, la gent també s’esgota de les xarxes socials i certes dinàmiques perverses.

Tot i que Bluesky és encara una xarxa petita, el seu model descentralitzat i la seva proposta de llibertat i transparència poden ser claus per a la seua consolidació. Després de la implicació de Musk en la campanya de Trump, facilitant la propagació de fake news i de propaganda ultra, Bluesky apareix com una alternativa viable per a aquells que volen escapar de la influència política i comercial del binomi Musk-Trump a través la xarxa X.

Mitjans com The Guardian i La Vanguardia ja han abandonat X, però no han obert perfil a Bluesky.

Molts usuaris mantenen ambdós perfils, el temps dirà si migren definitivament o s’hi acaben quedant.