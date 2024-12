Spotify (encara) no té el monopoli de la música

Publicat per Jaume Barrull Redactor Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Als anys vuitanta es van posar de moda els walkmans per als cassets; als noranta van intentar fer el mateix amb el discman per a cds i amb l’arribada dels arxius digitals mp3 es van popularitzar els reproductors portàtils que podien emmagatzemar centenars de cançons. Internet i els mòbils ho van canviar tot.

Ara sembla que Spotify sigui l’única manera que tenim d’escoltar música en línia, i no és exactament així. Hi ha alternatives força interessants i cal tenir-les presents si busquem coses diferents.

D’entrada podríem pensar en YouTube Music, encara que el problema és similar al d’Spotify: la versió gratuïta és amb anuncis, i poques coses són més empipadores quan estem abstrets escoltant música que ser interromputs per propaganda indesitjada. Per als que busquen una experiència més enfocada en la descoberta d’artistes emergents, SoundCloud és una plataforma imprescindible.

Amb més de 200 milions de cançons i 20 milions d’artistes de tot el món, SoundCloud destaca per ser un espai on es poden trobar els primers treballs de nous artistes, mescles i improvisacions. Tot i que existeix una versió de pagament amb més funcionalitats, la versió gratuïta ofereix accés a una gran quantitat de música i, fins i tot, la possibilitat de deixar comentaris sobre les cançons.

Un altre lloc ideal per no quedar-nos estancats amb la nostra banda sonora de sempre és la plataforma independent Bandcamp. Els artistes comparteixen els seus àlbums, permeten als oients escoltar gratuïtament algunes cançons dels seus discos i comprar-los si realment ens interessa donar-los suport.

Jamendo també és una bona opció per als més atrevits, és una plataforma de música amb llicència Creative Commons que permet escoltar i descarregar música de manera gratuïta.

Pel que fa a la música lliure de drets d’autor, Internet Archive ofereix una gran col·lecció de música que es pot descarregar i escoltar legalment a cost zero. Tot i que no es tracta de música popular de grans artistes, és una bona opció per a aquells que busquen concerts en directe, per exemple.

Per als amants de la música clàssica, Idagio ofereix una selecció de més de 2 milions de pistes sense pagar.

Tot i que també té una versió de pagament que ofereix més serveis, el pla gratuït permet gaudir d’una gran quantitat de música clàssica amb la possibilitat d’escoltar els últims llançaments i consultar metadades dels temes. Però..

cal escollir sempre el que volem escoltar? Si les ràdios tradicionals no ens fan el pes podem investigar LastFm i RadioGarden i explorar dials d’arreu del món.

A vegades ens sembla que només tenim una opció i no veiem res més.

Buscar alternatives i arriscar ens fa més desperts i vitals.