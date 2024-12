Descobrint els tresors amagats dels secans de l'Urgell

Publicat per Vidal Vidal Verificat per Creat: Actualitzat:

Els secans de Belianes-Preixana, a la comarca de l'Urgell, són un espai natural protegit que amaga autèntics tresors paisatgístics, botànics, faunístics i arquitectònics. Aquest paratge essencial i eixut, de relleus suaus i perspectives dilatades, és un dels últims reductes d'ocells esteparis de Catalunya i un dels més notables d'Europa, declarat zona d'especial protecció (ZEPA) per a aquestes aus amenaçades.

L'espai abasta una extensa planúria compresa entre els municipis de Belianes i Preixana, formada per l'acumulació de graves d'al·luvió del riu Corb. Els cultius herbacis, predominantment d'ordi, conviuen amb extensions ermes i de guaret, a més d'algunes clapes boscoses d'alzina carrasca i arbustos com argelaga, garric, arçot i saladern als marges de les finques. La variació cromàtica dels sembrats al llarg de l'any confereix a l'entorn una amena diversitat de colors.

Un refugi per a ocells esteparis amenaçats

Els secans de Belianes-Preixana destaquen per ser un dels principals hàbitats d'ocells esteparis a Catalunya. Espècies com el xoriguer, la calàndria, l'esparver cendrós, el torlit, el gaig blau, el cucut reial i el sisó troben aquí un refugi essencial per a la seva supervivència, amenaçada per l'ampliació dels regadius en altres zones.

El sisó, en particular, té en aquests secans una de les seves principals àrees de reproducció de tot el país. La preservació d'aquest espai natural és crucial per garantir la continuïtat d'aquestes espècies emblemàtiques dels ecosistemes esteparis.

Patrimoni arquitectònic en pedra

A més dels valors naturals, els secans de Belianes-Preixana alberguen un destacat patrimoni arquitectònic lligat a la pedra. Les antigues pedreres del rodal van proveir de material constructiu a successives generacions de picapedrers, deixant la seva empremta en els pobles de l'entorn, especialment a Preixana.

L'església de Santa Maria de Preixana, gòtica amb reformes barroques, és un exponent de l'ús de la pedra local. Sobresurten elements com una finestra geminada, quatre contraforts, les mènsules i el robust campanar, a més d'una extraordinària col·lecció d'esteles funeràries pètries.

Rutes per descobrir el territori

Per endinsar-se en aquest singular territori, res millor que recórrer alguna de les dues rutes senyalitzades que parteixen de Preixana, aptes tant per a caminants com per a ciclistes:

(17 km): Circula ran del canal d'Urgell i l'antiga carrerada de Lleida a Barcelona, oferint àmplies panoràmiques dels secans. Ruta de les pedreres (13,5 km): Recorre antigues explotacions de pedra i diverses mostres d'arquitectura rural en pedra seca, com espones, molins i cabanes.

Un tresor natural i cultural per preservar

Els secans de Belianes-Preixana constitueixen un autèntic tresor natural i cultural que mereix ser conegut, valorat i preservat. Aquest espai únic alberga una biodiversitat excepcional, amb ocells esteparis que troben aquí un dels seus últims refugis, així com un valuós patrimoni arquitectònic testimoni de l'ús ancestral de la pedra.

Recórrer les rutes senyalitzades és una invitació a descobrir els secrets d'un territori forjat pel temps, el treball humà i l'adaptació de la vida a un medi eixut i essencial. Una oportunitat per connectar amb els ritmes de la natura i els vestigis de la història en un racó privilegiat de l'Urgell.