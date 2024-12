Els Moments del 2024

Acaba l’any, i com cada final d’any apareixen els recopilatoris del nostre pas per aquests 365 dies que estan a punt d’acabar. Els més populars que tot usuari pot veure i compartir són els recopilatoris Wrapped de la plataforma Spotify o els ja clàssics Rewind de Youtube.

Aquests dos, potser els més populars, malgrat ser un resum anual són lleugerament diferents. El primer, de Spotify, tracta de mostrar-nos el nostre univers propi a través de la xarxa musical, ensenyar-nos la nostra activitat privada que òbviament podem elevar a pública, mentre que el recopilatori de Youtube és general i generalista, mostrant els vídeos més vistos de cada estil i format. Normalment, Youtube genera un gran vídeo propi amb els grans noms de l’any que toca.

Si no en teniu prou i teniu ganes de saber-ne més, sobre les vostres activitats digitals, podeu accedir també al Music Replay d’Apple, al Year in Review de Facebook, el Best Nine d’Instagram, el Review de TikTok, el Recap de Reddit o l’especialista rei en sport, Strava, que té el seu propi Year in Sport. Tots ells ens ofereixen coses similars, dades nostres o generals de la plataforma.

En tot cas, avui parlo dels recopilatoris perquè aquests també han arribat al digital de SEGRE. Des de principis de desembre i fins a finals d’any, en un espai propi a la portada de SEGRE hi trobareu els Moments 2024, un recull d’aquelles notícies més llegides i rellevants que hem publicat a l’edició digital del diari. Ho farem mes a mes, dia a dia. Des de notícies a articles d’opinió, cartes al director o vídeos i galeries d’imatges.

Us recomanem fer una volta pels nostres Moments particular per recordar què ha passat aquest any 2024. Sembla que no, però el temps passa, i aquests tipus de propostes ens ajuden a ser conscients de la velocitat amb què passen les coses. No us encanteu, ja que el Moment de SEGRE 2024 és un bloc temporal que va canviant dia a dia. I no torna.

SEGRE fa anys que publica, a finals d’any, el seu propi recopilatori de notícies de l’any. Això sí, cada any canviant la forma, el llenguatge i el mitjà de difusió.