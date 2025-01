Cuina familiar, ara en línia

Publicat per PER IGNASI GÓMEZ/FOTO DE CLECEVITAM Verificat per Creat: Actualitzat:

Sempre és un plaer tastar un plat elaborat amb l’experiència i l’afecte de la gent gran, com els nostres avis o àvies, però igual d’important és preservar-ne la recepta i poder-la transmetre amb els màxims detalls a les noves generacions. La residència CleceVitam Ponent de Lleida posa en marxa una plataforma digital que permet veure videoreceptes elaborades pels seus usuaris, amb el segell de xefs de prestigi.

La pàgina web suposa la continuació del projecte Assaborint records, que impulsa la residència, en col·laboració amb l’ajuntament de la ciutat, i que va començar a fer xup-xup l’any 2022, quan es va elaborar, editar i produir un llibre de receptes creat pels residents. Aleshores, els autors van incloure a la publicació els plats que vinculaven a un bon record de la seva vida.

Amb l’objectiu d’estimular la memòria dels residents, així com per contribuir a la lluita contra la soledat no desitjada, la residència desenvolupa aquest desembre la segona fase de la iniciativa. Les receptes d’usuaris de l’equipament es traslladen al format audiovisual per part de reconeguts cuiners, com Miguel Ángel de la Cruz, Chema de Isidro, Rebeca Hernández, Juan Pozuelo Talavera i Xandra Luque Azores.

La Llar de Jubilats i Pensionistes Santa Cecília del barri lleidatà de Cappont va acollir la presentació de la pàgina web, amb una demostració de cuina en directe: unes orelletes tradicionals. L’elaboració va anar a càrrec de l’autora de la recepta i resident del centre Francesca Mateu, juntament amb la seva filla Anna Visa, Joan Castaño, xef del restaurant amb estrella Michelin Malena, la regidora de Bon Govern de la Paeria de Lleida, Carme Valls, i la delegada de CleceVitam Ponent, Laura Collado.

Collado destaca que “els residents són els protagonistes d’aquest projecte tan maco que no només fomenta l’envelliment actiu, sinó que ens fa el regal de fomentar la transmissió de coneixements tan valuosos com les receptes familiars”.

Valls, per la seva banda, celebra que “aquesta idea és espectacular, ja que ens permet el luxe de caminar per la història a través de receptes tradicionals. Moltes trobades familiars giren sempre entorn d’una taula.”

Castaño valora la importància que té la cuina tradicional per la cuina moderna.

“Sense la cuina de sempre nosaltres no faríem res. Les persones grans són els nostres referents i s’ha d’agrair que ens transmetin tots aquests coneixements”.