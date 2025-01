Vols barats amb VPN

Publicat per PER JOAN TEIXIDÓ Verificat per Creat: Actualitzat:

La venda aquest estiu de les entrades dels concerts d’Oasis va popularitzar un concepte nou: els preus dinàmics. Això fa que, segons algunes característiques, com la quantitat de cerques o la ubicació, el cost d’algun servei adquirible en línia pugui canviar.

I això passa també en els vols. Quan cerquem vols en línia, les aerolínies i les agències de viatges utilitzen informació com la nostra ubicació geogràfica per mostrar preus específics per a cada mercat.

Això suposa que els imports poden variar significativament en funció del país des d’on es fa la cerca. Ens ho podem saltar? Sí.

I de forma totalment legal. Amb una VPN, podem canviar la nostra ubicació virtualment, fent que sembli que estem en un altre lloc i, per tant, accedint a tarifes que poden ser més econòmiques.

A través d’una VPN, que en anglès significa xarxa privada virtual, es poden trobar vols més barats, estratègia que cada cop és més popular entre els viatgers més espavilats.

Per utilitzar aquesta tècnica haurem de tenir accés a una VPN fiable.

Un cop ho tinguem tot instal·lat i activat, es pot triar una ubicació diferent del país on som. Després, només cal visitar els llocs web de les aerolínies o els cercadors de vols i comparar els preus.

També és recomanable provar diferents ubicacions per trobar les millors ofertes, ja que els preus poden variar considerablement.

Un altre aspecte clau a considerar és l’ús del navegador privat o d’incògnit mentre es fan aquestes cerques.

Això ajuda a evitar que les cookies emmagatzemades influeixin en els preus mostrats, ja que les aerolínies poden augmentar-los si detecten que has visitat la seva pàgina diverses vegades, cosa que significa que estem interessats en un vol concret. I, llavors, aquestes empreses poden jugar amb els números o amb la disponibilitat (quants cops hem hagut de córrer perquè quedaven molt pocs seients?).

A més de l’estalvi econòmic, utilitzar una VPN pot oferir beneficis addicionals, com la seguretat en les connexions wifi públiques i la protecció de la privacitat en línia. Pròximament parlaré dels preus dinàmics.