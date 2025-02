El Camí Ignasià, un itinerari amb vocació espiritual i turística

Publicat per Vidal Vidal Verificat per Creat: Actualitzat:

El passat 11 de gener, al monestir de Montserrat es constituïa una associació que aglutina una seixantena de municipis, del total de 92, per on discorre l’anomenat Camí Ignasià, pertanyents a Catalunya, Aragó, La Rioja, Navarra i el País Basc, les cinc diguem-ne comunitats autonòmiques travessades pel referit itinerari religiós amb vocació d’esdevenir també turístic, a semblança del Camí de Sant Jaume, coincidents en alguns trams, si bé tots dos circulen en direccions contràries, la ruta que avui ens ocupa de ponent a llevant, des de la vila guipuscoana d’Azpeitia, on havia nascut Ignasi de Loiola, fins a Manresa, on el fundador dels jesuïtes que en 1522 preveia peregrinar a Jerusalem es quedaria una temporada i tindria importants revelacions, tal com en donen fe testimonis físics com la cova, la capella i l’antic col·legi de Sant Ignasi. Vora 650 quilòmetres, que cal recórrer en diverses jornades, si pot ser a peu, tot i que suposo que no constitueix cap sacrilegi fer-ho en bici (amb moto o cotxe ja potser sí que exigiria dispensa eclesiàstica prèvia o confessió canònica posterior).

A més dels d’Alcarràs, Lleida, Castellnou de Seana, Bellpuig, Verdú, Tàrrega, Cervera i Ribera d’Ondara, un dels consistoris ponentins que de moment aposten per aquest producte de turisme espiritual, alhora que cultural, és el del Palau d’Anglesola, que dies abans de la trobada montserratina s’adheria a l’al·ludida associació.

I bé, a títol de tast o primera fase d’un trajecte exclusivament català del Camí Ignasià, avui proposem el recorregut entre la capital del Segrià i l’esmentada població del Pla d’Urgell, d’uns 25 km, que en conforma l’etapa número 22.

Sortint de la ciutat pel pont de Pardinyes i l’antic camí de Granyena, es deixa enrere el polígon industrial i se sobrevola l’A-2, amb direcció a Bell-lloc, que es travessa de cap a cap del centre urbà, per creuar tot seguit per dalt la via del tren i l’autovia, i prendre a continuació el caminal que porta al Palau, on s’entra per l’avinguda de Sant Roc i el carrer de la Font, fins a arribar a la plaça de l’església i el carrer Major, on s’alça l’elegant edifici rosat i ple de balcons de l’ajuntament.

Al carrer Ponent, que circumval·la per baix la part vella del Palau d’Anglesola, han posat en marxa un interessant projecte original i divers, començant pel nom, S’abril, definit com a “espai alternatiu”. Es tracta d’una espècie de cafeteria botiga on, a part de bon ambient, propiciat per l’opció d’asseure’s en una llarga taula comunitària, amb exemplars de premsa a disposició dels clients, es pot trobar una mica de tot, des de productes propis de pastisseria a diaris i revistes, passant per cafès o infusions, una àmplia oferta de vermuts, entrepans freds o calents, extensa selecció de tapes per picar i alguns plats informals com assortit de pernil i formatges, amanida, pasta del dia o remenat de bolets.