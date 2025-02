Mònica Tribó: “El meu projecte col·labora en la lluita contra el càncer, tal com voldria la mare”

Publicat per PER IGNASI GÓMEZ CABRERA Verificat per Creat: Actualitzat:

Mare, emprenedora i mestra d’educació primària, Mònica Tribó va néixer al Palau d’Anglesola, on continua residint 36 anys després. És la impulsora de Maestra con clase, un projecte que va idear per potenciar el nombre de productes adreçats als docents i que també la va ajudar a superar la pèrdua de la seva mare pel càncer.

Actualment, la iniciativa ha esdevingut una botiga en línia, amb un vessant solidari amb els pacients d’aquesta malaltia, que té una gran comunitat a les xarxes.

Quin any posa en marxa 'Maestra con clase' i què la va motivar a impulsar-lo? Maestra con clase va néixer a principis del 2018, amb el propòsit d’acompanyar amb frases i cites inspiradores els docents i crear coses boniques per a aquest col·lectiu, fet que aleshores no era fàcil de trobar. Després de la pèrdua de la meva mare, el projecte es va convertir en un salvavides, ja que em va donar l’oportunitat de sentir il·lusió i motivació en el període més dur de la meva vida.

És a dir, detecta que mancaven productes per als docents.. Sí! Aquest va ser un dels principals motius per crear el projecte: coses personalitzades per a professors i mestres… ens feia molta falta!

Quins són els primers passos de vida del seu projecte? El que va començar amb un tímid post a Instagram es va convertir en poc temps en una gran comunitat i una botiga en línia amb més de cent productes dissenyats amb molt d’afecte que connecten amb el nostre dia a dia a l’escola i amb l’essència d’aquesta professió única.

També té un vessant solidari... Maestra con clase té una missió i aquest és un dels motius principals pels quals continuo dedicant-li tant d’esforç: col·laboro en la investigació del càncer i l’acompanyament dels pacients i familiars mitjançant donacions a l’equip de Melanoma de l’Hospital Vall d’Hebron.

I el motiu és evident: la meva mare. Després d’anys de lluita, de veure la meva persona preferida, el meu pilar imprescindible, vivint el dia a dia com si fos l’últim, lluitant contra la malaltia fins a l’últim moment, el motiu no pot ser un altre. Ella sempre deia que, si se’n sortia, ajudaria les persones que pateixen aquesta malaltia. Així que aquesta és la meva missió i així continuaré fent-ho.

Com valora la rebuda i l’evolució que ha tingut? La paraula que més m’agrada utilitzar per respondre aquesta pregunta és agraïment. Totes les persones que han donat suport al projecte, comentant les reflexions publicades a Instagram o comprant els productes a la pàgina web, m’han ajudat a transitar el dol de la meva mare i a continuar il·lusionada amb la iniciativa i amb la vida.

Quins productes ofereix? El primer que vam crear va ser el famós lanyard, la cinta per penjar les claus. Quants professors no trobem les claus després de moure’ns per les diferents aules dels centres educatius? La solució: portar-les penjades i amb un disseny bonic i personalitzat sobre la nostra feina. Actualment, el producte estrella és una agenda amb planner i quadern. Ja en portem sis edicions i cada any la millorem. És un must per a la nostra tasca docent. També fem productes per a l’alumnat.

Per a vostè, és més que una marca? No només és una marca, sinó una part de mi. És un camí ple d’alegria, color, lluita i vida.

Per tant, li suposa un pilar fonamental? Tal com he comentat anteriorment, aquest projecte ha sigut un dels pilars que més m’han ajudat d’ençà de la mort de la meva mare. Crear quelcom des de zero, amb tant de mi i, per què no dir-ho, tant d’ella, va ser i és emotiu, il·lusionant i esperançador. Va ser i és la llum que necessitava per travessar la boira.