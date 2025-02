Google: canvi de discurs

Publicat per EFE REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

Google va publicar farà set anys la seva guia ètica en relació a l’ús de la Intel·ligència Artificial (IA). En la redacció d’aquest document, l’empresa descrivia el seu enfocament a l’hora d’aprofitar el potencial d’aquesta tecnologia de manera “responsable”.

Però a principis d’aquest mes, Google anunciava que actualitzava aquestes pautes d’ús. Diferents mitjans de comunicació es van fer ressò del fet que l’empresa havia eliminat l’epígraf que recollia les aplicacions en les quals no aplicaria la IA.

S’incloïen “tecnologies que causin o puguin causar dany general”, com les armes.

Els nous canvis en la seva política, juntament amb la nova visió de la companyia sobre els seus principis de la IA, van ser explicats en un escrit signat pel cap d’aquesta matèria de Google, Demis Hassabis, i pel vicepresident sènior de tecnologia i societat de la companyia, James Manyika. “Les democràcies haurien de liderar el desenvolupament de la IA, guiades per valors fonamentals com la llibertat, la igualtat i el respecte pels drets humans”, indicava l’escrit.

“I creiem que les empreses, els governs i les organitzacions que comparteixen aquests valors haurien de treballar junts per crear una IA que protegeixi les persones, promogui el creixement global i doni suport a la seguretat nacional”, s’afegia.

Els directius han anunciat que, actualment, els seus principis sobre la IA s’organitzen en tres vessants. El primer és la innovació audaç d’aquesta tecnologia, en un escenari “on els beneficis generals superen substancialment els riscos previsibles”.

Així mateix, la nova actualització inclourà disposicions com que l’empresa recorrerà al control humà i tindrà en compte la col·laboració dels usuaris per garantir que la seva tecnologia es faci servir d’acord amb els principis “àmpliament acceptats del dret internacional i els drets humans”. En aquest sentit, la firma advoca “pel procés col·laboratiu en la creació d’eines que permetin als usuaris obtenir un benefici individual i col·lectiu”.

Segons va reportar CNN, l’actuació de la política de Google es podria veure com un intent de continuar sent competitiu en un mercat en què les empreses estan competint per ser les líders de la innovació en les IA.

Amb tot, Google assenyala finalment que continuarà centrant-se en la investigació i les aplicacions d’IA d’acord amb la seva missió, el seu enfocament científic i les seves tasques d’especialització.

També ha puntualitzat que identifica i avalua els riscos d’aquesta tecnologia a través de la investigació i de les aportacions d’especialistes externs.