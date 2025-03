Mon Tur: “Judicialitzar els conflictes familiars em sembla un greu error”

Publicat per IGNASI GÓMEZ CABRERA Creat: Actualitzat:

Mon Tur (Barcelona, 1968) és advocada col·laborativa, mediadora familiar sistèmica i coach. Està especialitzada en divorcis amistosos, trencaments consensuals de parelles amb fills i filles i és experta en la resolució pacífica de conflictes familiars. Exerceix de docent a diferents màsters i formacions universitàries i està fent la seva tesi doctoral sobre els plans de parentalitat per a parelles que se separen. Ha publicat articles en premsa i ha col·laborat en llibres col·lectius. És autora de Divorcis amb amor, pel qual va rebre el premi ADR del Departament de Justícia, i la tardor del 2024 va publicar Amor, hem de parlar.

Què la va motivar a especialitzar-se en l’àmbit de les relacions de parella i la resolució de conflictes familiars?

Ha sigut una evolució natural guiada per la intuïció i la passió. El meu motor és que em fa feliç saber que, amb la meva petita contribució, ajudo les parelles a passar per un moment dur i difícil de la manera més amable possible, i que així el benestar dels seus fills i filles queda salvaguardat. Judicialitzar els conflictes familiars em sembla un greu error, ja que deixa les relacions molt malmeses i els fills i filles pateixen molt. Per això, vaig decidir formar-me i especialitzar-me en la resolució pacífica de conflictes familiars. El meu objectiu és difondre que el conflicte forma part de la vida i que podem aprendre a resoldre’l de forma no violenta, i que això ajuda a sentir-se millor.

Fa uns mesos va publicar el seu llibre Amor, hem de parlar. Què el diferencia de Divorcis amb amor?

Amor, hem de parlar parla de relacions de parella i de com els inevitables conflictes, que formen part de la vida, poden ser una font de creixement tan individual com de la mateixa parella si aprenem a gestionar-los i si sabem fer-los-hi front. Divorcis amb amor és un llibre per a quan la parella no ha pogut resoldre els seus conflictes i ha de trencar. Explico com fer-ho de la millor manera possible per no prendre mal. Proposo que ho fem amb amor, usant totes les seves expressions, responsabilitat, tolerància, amabilitat, generositat, etc. De fet, Amor hem de parlar és com una primera part de Divorcis amb amor perquè quan no aconseguim resoldre els conflictes que tenim en parella acabem trencant, així que si un no et serveix, pots llegir l’altre.

En la seva trajectòria professional ha conegut multitud de parelles que han decidit trencar la seva relació. Veu un patró comú en aquestes ruptures?

Aquesta és la pregunta del milió de dòlars i la resposta no la sé. En cas contrari, tindria el milió de dòlars perquè podria preveure quines parelles trencaran i quines no, i això no ho sap ningú. Les ruptures són sempre multicausals. Mai algú es divorcia només per un conflicte amb la parella, sempre hi ha alguns greuges i problemes no resolts que fan la convivència inviable, o simplement impedeixen continuar la relació. Es parla de la regressió estadística que és l’inevitable desgast del pas dels anys, les dificultats amb la criança dels fills, les desavinences econòmiques, les discussions per la família, les discussions per la convivència, les evolucions vitals divergents… L’única cosa comuna que sí que veig en la major part de les ruptures és la presència de nous amors, de terceres persones, però normalment això sempre ve quan la relació ja està danyada o en dificultats i, per tant, no seria una causa sinó una conseqüència del malestar de la relació, amb la qual cosa tornaríem a la pregunta anterior.

Considera que hi ha un punt de no retorn en l’escalada dels conflictes de parella…

Sí. Evidentment, com més profund i llarg en el temps és el conflicte, més difícil és sortir-se’n. Nosaltres parlem de l’escalada del conflicte en què el primer esglaó és el nivell més baix i l’esglaó més alt és el nivell més intens. Quan estàs amb un nivell molt alt un “Bon dia!” pot ser respost per “I tu pitjor!” Després, cada parella té la seva pròpia resistència a l’hora de sostenir els conflictes. Hi ha persones que necessiten viure sense discussions i amb certa tranquil·litat, mentre que d’altres tenen la capacitat de viure en un entorn molt conflictiu i poden sortir-se’n sense sentir-se especialment malament. L’important és prendre consciència que, com més esglaons d’un conflicte pugis, més difícil serà tornar endarrere i resoldre’l.

En tot cas, podem identificar el moment en què la relació comença a decaure? Què podem fer per evitar-ho?

Hauríem de preguntar-nos internament: Què està passant? Què estic sentint? Com visc aquesta situació? Quines són les meves necessitats? Què esperon de l’altre i què sento que no m’està donant? Hi ha algun element que m’està provocant aquesta situació de dificultat a la relació? És important aquest moment d’introspecció. Després hauríem de trobar un bon moment per parlar-ho amb la nostra parella, conversar sobre què està passant i compartir de quina manera ens sentim. D’aquestes converses poden sorgir propostes, enteses, aliances i compromisos, com pot ser passar conjuntament més estones de qualitat o bé fer una teràpia de parella que pugui ajudar-nos a entendre què succeeix i trobar solucions. El més important és no mirar cap a una altra banda i fer com si res estigués passant. Si creus que la teva relació val un esforç, lluita per ella mirant la dificultat a la cara.

Un cop arribem a un punt de no retorn, hi ha alguna fórmula per revertir la situació?

Si ja has fet tot el possible, inclús has fet teràpia de parella i malgrat això creus que estàs en un punt de no retorn, de vegades el més recomanable pot ser una separació. El canvi és inevitable, ja que la vida és un canvi constant, donem espai a la possibilitat que la relació s’hagi acabat i que això sigui el resultat més saludable.

Quin paper té una bona comunicació de parella per eludir una possible ruptura?

La mala comunicació és un dels elements més distorsionadors en una relació de parella, tot i que no és l’únic. Hi ha parelles que tenen estils comunicacionals bastant nefastos però aconsegueixen entendre’s. Ara bé, la major part de les persones necessiten comunicar-se tant per sentir-se enteses per la seva parella com per poder-li expressar el que senten i sentir-se en confiança. En la nostra societat aprenem a comunicar mitjançant la paraula, així que si no tens una bona comunicació amb la teva parella és millor que ho treballis.

Hi ha parelles en què les discussions esdevenen una guerra per veure qui té raó o qui guanya. Com desgasta això la relació?

Moltíssim. Hem de tenir clar que quan tenim un conflicte amb la parella no és important tenir raó sinó sortir del problema o trobar una solució. Una parella en què tots dos sempre volen tenir raó estaran permanentment en discussió. Quan és només un dels dos que vol tenir raó és que vol imposar el seu criteri al de la seva parella, fet que tampoc és gaire saludable. En un cas o altre és una font de conflictes permanent.

Vostè considera que les discrepàncies poden ser un mecanisme de creixement personal i de parella. Per què?

Concretament, les discrepàncies que ofereixen la possibilitat de veure una altra perspectiva sobre una situació. Si mai ningú no ens hagués portat la contrària, encara creuríem el mateix que quan teníem cinc anys. La discrepància és una font de coneixement. No estic parlant d’imposicions, de violència o de situacions de molt desequilibri, sinó de relacions paritàries en les quals es presenta una divergència d’interessos o una discrepància. En aquest moment, apareix el nostre patró en relació als conflictes. Podem ser manipuladors per intentar guanyar i que la nostra opinió sigui la vencedora, podem evitar el conflicte i acceptar el que l’altre imposa, o podem aprofitar l’oportunitat per dialogar, entendre el que ens està dient l’altra persona i des d’on ens ho està dient i per esforçar-nos en comunicar com entenem nosaltres aquella situació i com la vivim. Aquí està el creixement. Si aconseguim fer això, generar propostes de consens sol ser quelcom natural i apareixen amb el mínim esforç.

Quina opinió li mereixen les parelles que no discuteixen? Li generen desconfiança?

No és que desconfiï, és que no em sembla saludable. Una parella que sempre estigui d’acord acostuma a ser símptoma que un dels dos cedeix contínuament a les imposicions de l’altre o que simplement no li importa.

Diria que hi ha un element més important que un altre per mantenir unida una parella al llarg del temps?

Com he dit abans, tot és molt multicausal. Mai hi ha una sola cosa que manté unida la parella ni una sola cosa que trenqui una relació. És un cúmul de factors que fan que una relació es mantingui o bé es trenqui.

I en aquest sentit, quin paper juga el sexe...?

El sexe, si per a la parella és rellevant, és una de les parts més importants d’una relació. Hi ha parelles molt felices que no tenen gaire sexe, i n’hi ha que en tenen i estan molt malament. Cadascú ha de trobar el seu equilibri en aquest tema, no crec en les grans màximes que poden ser molt opressives. En una relació ha d’haver-hi compromís, intimitat i passió. El sexe és passió, de fet, és la passió per antonomàsia. És l’espai preciós de comunió i de comunicació, que no necessita ser verbal, per a les parelles. Sí que és cert que quan treballo amb persones que es divorcien, l’absència o les males relacions sexuals solen ser queixes habituals.

Un altre factor a tenir en compte són els fills. Per a algunes parelles és l’únic motiu que les fa continuar juntes. Què en pensa?

Les persones adultes no hem de carregar en els infants i en els joves les nostres responsabilitats. Si nosaltres decidim estar en parella ha de ser perquè hi hem d’estar, i no pas pels nostres fills, perquè això és una càrrega massa pesant en la seva motxilla. És evident que el benestar dels fills i filles és el més important per a un pare o per a una mare, i això sí que és lògic que ens preocupi. És important que ens preocupem pels efectes que una ruptura pot provocar en els nostres fills, però hem de recordar que una mala relació, absent d’amor i en què sempre hi ha discussions, tampoc és bona per a l’educació i el desenvolupament dels petits. Actuem com a persones adultes. Si el que hem de fer és separar-nos perquè la relació no funciona i això està generant molt malestar, fem-ho i no utilitzem els fills com a excusa. Quan fem aquest pas siguem responsables i tinguem com a prioritat el seu benestar. Fem-ho de la forma menys nociva per a ells. Fem-ho amb amor.

Hi ha parelles en què els fills són fruit d’una relació anterior. Considera que aquesta situació pot ser difícil?

Depèn. Tampoc és una norma tancada que el fet de conviure amb el fill o la filla de la teva parella sigui un problema, de vegades també són una font d’alegries. Tot plegat depèn molt de com l’altre progenitor gestiona aquesta situació i com la persona que es veu “criant” un infant que no és seu té la capacitat d’oferir amor i posicionar-se adequadament en aquesta criança.

Finalment, no tot són ruptures. També hi ha relacions que han perdurat al llarg del temps. Quin creu que és el seu secret?

És molt difícil contestar aquesta pregunta, però si he de decantar-me per alguna cosa seria segurament a fer renéixer la relació a cada moment transformatiu de la vida. No som els mateixos quan tenim cinquanta anys que quan en tenim trenta, per tant, no podem pretendre que la parella no canviï, que ens agradin sempre les mateixes coses o bé que continuï tot igual per a sempre. Considero que un dels tresors de la relació és l’adaptabilitat i la capacitat de refer-la cada cop, a la vegada, és clar, que l’amor i les seves mil formes.