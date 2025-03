Es pot relacionar la moda i la tecnologia? Podríem pensar que no. Malgrat que sembli que el món de la tecnologia i dels seus líders no s’hi ha prodigat mai (no els hem vist ni amb vestits extravagants ni lluint colors brillants ni complements), precisament aquesta discreció és, en certa manera, un estil propi que, al llarg dels anys, han adoptat molta gent que viu i treballa en aquest sector, al veure que els seus líders principals ho seguien. A la foto que il·lustra l’article es veu Elon Musk envoltat del primer equip d’enginyers que va tenir en la compra de Twitter, tots amb la mateixa roba. Per la seva banda, Zuckerberg ha fet bandera sempre d’un estil bàsic, amb dessuadores, samarretes bàsiques i colors neutres, i una aparença còmoda i funcional. Aquest estil minimalista no és casual. Un referent del sector tecnològic com Steve Jobs, amb el seu conegut jersei de coll alt negre, va instaurar una tendència que molts han seguit, per centrar-se en allò que realment importa: innovar i crear. La moda en el món de la tecnologia s’ha convertit en una declaració silenciosa d’eficiència i pragmatisme. Aquesta teoria de la moda ve de més enrere i la va popularitzar Bill Gates, i consisteix a vestir roba senzilla i amb poca varietat per estalviar temps en decisions quotidianes. El concepte es va convertir en el segell d’identitat de Silicon Valley, amb un missatge clar: l’aparença no importa, només els èxits i els productes. Passar desapercebut per formar part del conjunt. Aquest codi de vestimenta també pot interpretar-se com una manera d’expressar una certa rebel·lia contra les normes corporatives tradicionals. En lloc d’adoptar el vestit com a senyal d’èxit, el món tecnològic prefereix mostrar la seva creativitat a través de les seves idees. En aquest sentit, la imatge de Musk amb el seu equip no només reflecteix una forma de vestir, sinó també una cultura laboral arrelada en la innovació i l’inconformisme.

Torno a la fotografia. És una elecció o una imposició implícita per encaixar en aquest món? Potser la irrupció d’estils trencadors l’únic que fa és afegir més pressió per no quedar enrere.