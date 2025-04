Roma és aquest any encara més eterna

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Roma sempre ha sigut un lloc ideal per a molts turistes per apreciar la història i l’art, però aquest 2025 encara ho és més. L’Església celebra el Jubileu, l’any sant que el papa convoca periòdicament des de 1300, que normalment té lloc cada 25 anys, i que marca una etapa molt important per a l’Església catòlica.

Amb aquesta celebració, que dura tot l’any, a Roma s’hi faran multitud d’activitats i s’estan completant gairebé 350 accions de restauració per a llocs i monuments històrics, juntament amb un llarg llistat d’obres viàries i de transport.

Per aquest motiu, durant tot l’any hi haurà una gran quantitat de peregrinacions per tota la ciutat, però de forma repartida, la qual cosa ajudarà a fer que tots els turistes no es concentrin en un període curt de temps. Moltes d’aquestes peregrinacions es poden transformar en interessants rutes culturals, com la de les Set Esglésies que recorre un circuit de 25 km. En les festivitats més importants de l’any sí que s’espera molt turisme, sobretot durant la Setmana Santa, la Jornada Mundial de la Joventut i les festivitats destinades a les forces armades, als malalts o a les famílies, entre altres esdeveniments importants. Anar-hi a partir de la tardor, quan gran part de les obres s’hauran completat i la ciutat lluirà amb major esplendor, podria ser una bona opció per aquelles persones que tenen pensada una escapada.

El programa Caput Mundi, al qual la Unió Europea ha aportat 1.800 milions dels fons Next Generation i el govern italià uns altres 500 milions, contempla quasi 350 accions per restaurar llocs com el Castell de Sant’Angelo o l’interior de la Basílica de Sant Pere, amb la restauració del baldaquí de Bernini, que ha rebut la seva primera neteja en 250 anys. A la Fontana di Trevi, una de les fonts més famoses de la capital italiana, s’hi ha afegit un control d’aforament per accedir-hi, que permetrà regular l’afluència del públic i gaudir més del monument. També es farà una restauració i neteja de nombroses esglésies de la ciutat com la de Santa Maria dei Miracoli o la de Santa Agnese. Al parc Arqueològic del Coliseu també s’hi restauren llocs com la Domus Tiberiana i el Criptoportico, i es millora l’accessibilitat en les zones de Curiae Veteres i Caenatio Rotunda. A pocs passos, al Foro Romano i el Palatino, s’estan realitzant excavacions i adequant els accessos a les visites a llocs com la Casa d’August i la Domus Flavia; on s’estan instal·lant panells de senyalització digital amb tecnologies interactives.

Per evitar problemes d’aforament a la ciutat, les autoritats romanes també estan executant obres en 550 km d’avingudes i carrers principals, així com en les vies perifèriques i d’accés des de l’àrea metropolitana. Per al transport públic hi ha un pla de 184 obres, on s’estan invertint 65 milions d’euros per modernitzar 27 estacions de metro, amb millores d’accessibilitat, il·luminació i disseny. També s’està reorganitzant la distribució de les rutes dels autobusos i afegint accessos per agilitzar el pas de vianants i vehicles.