Sopa de timonets: curativa i també viral

El patrimoni culinari de Catalunya és ampli, ric i suculent. Entre les seves receptes n’hi ha que no només destaquen pel seu gust, sinó també per les seves propietats curatives, tot i que algunes s’han anat deixant d’elaborar amb el pas del temps. En aquest sentit, la sopa de timonets (farigola) és un remei casolà tradicional del Pirineu lleidatà que destaca per la seva senzillesa i per les seves propietats medicinals àmpliament reconegudes: efectes digestius, expectorants, tònics i antiinflamatoris. Així, s’ha fet servir tradicionalment com un remei natural per fer front als refredats, als mals de coll i a problemes digestius. Però no tothom és coneixedor d’aquesta recepta. O potser hauríem de dir que no tothom n’era, de coneixedor, ja que aquest mes s’ha convertit en un fenomen viral mundialment mitjançant Instagram. Casa Leonardo, un establiment de turisme rural a Senterada (Lleida), va publicar un vídeo al seu compte a la xarxa social que mostra Angeleta Farré, una veterana cuinera d’Avellanos (Pallars Jussà), preparant aquesta recepta ancestral que ha captat l’atenció mundial. De fet, la publicació registrava més d’un milió de visualitzacions, gairebé 38.000 likes i 1.400 comentaris al tancament d’aquest suplement.

La popularitat d’aquest plat ha travessat fronteres fins a arribar a ser inclosa en una prestigiosa llista de la NPR (Ràdio Nacional Pública dels Estats Units), que l’ha situat entre les dotze millors sopes curatives del món. Aquest reconeixement va arribar gràcies a dos periodistes freelance establerts a Barcelona, el francès Matteu Fogotto i la italiana Matilde Gattoni, que van quedar impressionats després de provar-la durant una visita a Casa Leonardo.

Davant de l’èxit assolit en el primer vídeo, l’establiment va publicar-ne un segon que recull la trucada telefònica a Farré per comunicar-li l’evolució mediàtica de la publicació i els comentaris positius per part dels usuaris. En la conversa, la cuinera recorda com la recepta la “feien abans els avis i també la mare” . També es posa damunt la taula que els usuaris han demanat insistentment que es publiqui la recepta sencera, per la qual cosa es gravarà un altre vídeo més extens respecte al primer. “Ja ho tornarem a fer”, afirma Farré.

La base de la sopa de timonets són els ingredients humils i fàcils de trobar: branquetes fresques de farigola, pa dur tallat en fines llesques, oli d’oliva, all, sal, pebre i aigua. Opcionalment, es pot afegir un ou escalfat per enriquir el plat. D’aquesta manera, la recepta exemplifica la riquesa de la cuina tradicional catalana, oferint una connexió directa amb les nostres arrels culturals. Preservar aquestes receptes és essencial per mantenir viu el patrimoni gastronòmic i assegurar la transmissió de sabors i tècniques ancestrals. Les xarxes socials han esdevingut una eina molt poderosa per difondre aquestes tradicions culinàries, que permet que cuiners tant amateurs com professionals puguin compartir les receptes i històries de la seva cuina tradicional, i que aquestes tinguin l’oportunitat d’arribar a tot el món.