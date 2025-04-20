INDRETS DE LO CASTELL
No surt sang!
La capella de Santa Margarida, situada al peu de la nau de l’Epístola de la Seu Vella, mostra un conjunt pictòric excepcional, tant per l’expressivitat de les imatges com per la seva excel·lent conservació. L’ardiaca Guillem Soler fou el fundador l’any 1316 d’aquest petit, però important espai del temple catedralici, on va ser sebollit segons consta en el seu testament de 1354. La temàtica triada fou una completa representació de la Crucifixió de Jesús, una de les més antigues que tenim a Catalunya, ja que es pintaria cap al 1335. Al mig de la composició tenim la poderosa imatge de Crist agonitzant clavat a la creu, amb contundents raigs de sang sortint de les ferides de les mans i dels peus, a més del costat ferit per la llança del centurió Longinus, que a l’esquerra prega perdó. A la dreta el centurió reconeix que era veritablement el fill de Déu aquell que havia crucificat, segons un retolat que sosté davant de dos dels seus homes –a quin més lleig–, tots tres vestits segons anaven els soldats al segle XIV per tal de facilitar la comprensió als fidels que contemplaven l’escena. A l’esquerra de Jesús, Sant Joan plora pel turment del seu Mestre. Però és a la dreta de Jesús on hi ha l’escena més cridanera: tres dones, les tres Maries, miren de consolar la Verge que pateix per la mort del seu Fill. El dolor de la Mare està representat per una llarga espasa clavada al mig del pit, però que no fa brollar gota de sang. Una gràfica manera de mostrar el seu patiment espiritual en contrast amb el físic del Crucificat. Ah! Al peu de la creu prega agenollat Guillem Soler, que modestament ha estat pintat de mida molt més petita que la resta de personatges, però si més no surt a la foto!