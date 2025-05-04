N'APPS I COLS
Multa milionària a Apple
Europa ha multat recentment amb 500 milions d’euros Apple per incompliment de la llei de Mercats Digitals (DMA), normativa que obliga les grans plataformes tecnològiques a garantir una competència justa. Mirant-ho en detall, l’ha multat per pràctica monopolística en la seva botiga d’aplicacions. Malgrat que Apple ha introduït recentment botigues d’aplicacions alternatives, els legisladors europeus consideren que continua limitant la visibilitat dels desenvolupadors que viuen fora de l’ecosistema de la marca de la poma.
Pel que sembla, la reconeguda empresa tecnològica multinacional bloqueja qualsevol intent que fan els creadors d’aplicacions per portar els seus clients fora de l’App Store, de manera que no queda més remei que passar pel seu sistema, que és tan segur com opac. La Comissió Europea exposa que això impedeix als desenvolupadors “comunicar-se lliurement amb els seus clients, incloent-hi la possibilitat d’oferir descomptes o opcions fora de l’ecosistema Apple”. Té raó, i no en té, ja que Apple, amb la seva App Store, controla molt bé qui hi entra i qui no, i també com estan fetes les aplicacions i si poden ser o no malicioses. Deixar que els desenvolupadors puguin instal·lar programes als aparells d’Apple sense passar per l’estricte control i filtre de la plataforma pot suposar alguns problemes per als usuaris.
Però això ho sabrem d’aquí a molts dies, ja que Apple recorrerà la multa i la causa anirà per llarg. Però si 500 milions d’euros per una multa ens semblen molts –que ho són–, fem un llistat ràpid de les grans multes que Europa ha imposat als gegants tecnològics. I aquí el premi gros se l’emporta Google, que en només tres anys (17, 18 i 19) ha hagut d’assumir multes, en total, de més de 8.000 milions. Els motius? Monopoli i abús; el 2017 per afavorir el seu sistema de venda online, el 2018 per imposar els seus cercadors i navegadors, i el 2019 per abús en la publicitat online. Apple, Meta i Microsoft també formen part de les empreses premiades amb una multa europea, per situacions que són similars. Qui la fa la paga.