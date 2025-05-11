MÚSICA
El grup de Menàrguens que sona a la BBC
L'emissora de ràdio pública britànica reprodueix part de l'últim treball dels Athanàgia
El passat 23 de març, la música del grup de Menàrguens Athanàgia va sonar a l’emissora de ràdio de la BBC de la Gran Bretanya. Ho va fer en el programa dedicat a contingut musical que condueix Stuart Maconie. El grup de la Noguera considera que aquest és un fet molt rellevant que pot suposar un impuls a la seva carrera musical. “Ens vam sorprendre molt quan vam saber que el nostre disc havia sonat a l’emissora britànica. Sempre és una cosa que fa il·lusió i que mostra que la música pot anar més enllà de les fronteres”, va declarar a SEGRE el duet format pel guitarrista Lluc Casals i l’intèrpret de handpan Arcadi Minguet. Concretament, l’emissora va reproduir part del seu segon àlbum, El desig d’enfondrar murs, estrenat el passat novembre. Al disc –format per 9 temes instrumentals– exploren una fusió de sonoritat sintètica i electrònica amb la seva part més acústica, abordant un viatge des de l’inici de l’univers, passant per diferents ambients musicals i arribant a la culminació: la projecció de la petitesa de l’ésser humà davant del gran espai que l’envolta.
A banda de la BBC, una revista de jazz d’Alemanya també es va fixar en els de Menàrguens, fent una ressenya del seu projecte. “Que a la BBC hagin escollit punxar la nostra música, així com la ressenya que ens va fer la revista alemanya, són coses que ens fan estar contents i que pensem que mostren el caràcter de la nostra proposta”, valoren Minguet i Casals. La col·laboració Pols estel·lar, amb la prestigiosa trompetista i cantant de jazz Andrea Motis, és una de les peces destacades del projecte, en què també apareixen altres grans artistes com la cantant alemanya Ophelia Ariadne (Un nou disseny), i la tarragonina Anna Puig (Cinturó de Kuiper i Supernova). Així, Athanagia es mostra satisfet de l’acollida del disc i destaca el canvi de sonoritat respecte al seu primer projecte, De vent i òxid. “Estem contents de la rebuda. La gent ha trobat una sonoritat diferent del primer treball, i això era una mica el que buscàvem”, diuen.
El grup va poder compartir per primera vegada el disc en directe el 27 d’abril al Cafè del Teatre de Lleida, en un concert amb molta energia que no va deixar indiferent ningú i on van compartir escenari amb Martí Alcon (baix i contrabaix), Lluís Alcon (bateria i percussions) i Cristina Español (piano), artistes que van aportar la seva capacitat instrumental en diverses de les cançons de l’àlbum, en el qual va col·laborar també un quartet de violinistes, viola i violoncel, enregistrat a la biblioteca del Rectorat de la Universitat de Lleida. “Hem tingut la sort de poder comptar amb col·laboracions molt especials en aquest segon treball”, destaquen des d’Athanagia. El disc va ser produït per ells mateixos a La Granja Estudi dels Torms.