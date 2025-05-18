TRES ANYS DESPRÉS I AMB NOU DISC, ‘ERIL ERIL ERIL’
Torna El Petit de Cal Eril
El setembre de 2022, després de sis anys d’activitat, El Petit de Cal Eril s’acomiadava amb un cartell que indicava: “Tanquem per anar a pescar”. Des de llavors; tres anys de silenci discogràfic. Però el projecte musical liderat pel cantant de Guissona, Joan Pons, ha tornat per sorpresa amb nou disc, Eril Eril Eril, presentat el dia de Sant Jordi, que està format per 12 cançons. “El Petit de Cal Eril torna igual com se’n va anar: sense gaires explicacions, quasi per art de màgia”, va informar la banda en un comunicat.
El Centre d’Art La Panera de Lleida va organitzar un acte per donar a conèixer el disc i conversar amb Pons el passat 7 de maig (a la foto). El llançament oficial de l’àlbum va tenir lloc el 9 de maig, amb les cançons disponibles a totes les plataformes.
Els primers concerts de presentació del treball tindran lloc els dies 10, 11, 12 i 13 de juny a l’Ideal Centre d’Arts Digitals de Barcelona. “Preparant amb màxima emoció i sentiment la gira de presentació del nou disc. L’actuació tindrà lloc dins un iglú de vent que ha dissenyat l’artista Jordi Enrich”, va informar El Petit de Cal Eril en una publicació al seu compte d’Instagram. Les entrades es poden adquirir al web del grup.