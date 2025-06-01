N'APPS I COLS
Què és el Material Design?
Qui conegui una mica l’entorn d’Android en profunditat sabrà que, més enllà de tecnologies, aplicacions i funcionalitats, hi ha una guerra oberta i profunda amb l’altre gran fabricant, Apple, per veure qui té el millor disseny, concepte que és tan ampli que abraça des dels elements gràfics purs fins a com s’interactua amb la pantalla.
I aquí és on entra el conegut com a Material Design, la bíblia gràfica d’aquest sistema operatiu per als mòbils de Google, que es va presentar l’any 2014 amb la intenció d’unificar-ne la interfície i l’experiència de l’usuari en tot el seu ecosistema, d’una forma neta i amable, i agafant la referència del paper, la tinta i les ombres. Quatre anys després, es va presentar la segona versió, que tendia cap a unes directrius menys rígides amb els desenvolupadors, que tenien una mica més de llibertat a l’hora de dissenyar les seves aplicacions per a Android. L’any 2021 Google va representar el Material Design 3, sota el subtítol de Material You, que posava èmfasi sobretot en els colors i les gammes cromàtiques, per tal que cada usuari pogués personalitzar el dispositiu al seu gust. Fins avui, que arriba el Material Design 3 Expression, versió acabada de sortir del forn i que desembarcarà amb l’actualització Android 16, prevista per al juny. Aquesta MD3 Expression fa un pas més cap a l’expressivitat visual i la creativitat. Aquest nou model gràfic posa èmfasi en els estils visuals i la personalització màxima, mai vista fins ara, amb textures, formes orgàniques i noves tipografies. Els elements gràfics seran animats i, pel que hem pogut veure a la presentació, tot serà molt fluid i dinàmic. A banda, aquest conjunt gràfic està pensat també per a les pantalles plegables, cosa que fa pensar que Google hi apostarà. Material Design és una forma més de portar el món del disseny al màrqueting. Ho hem vist també amb Windows i el seu Fluent Design, que és la guia de disseny de Microsoft. Apple, per la seva banda, i malgrat que cuida molt els aspectes gràfics, no ha acabat de posar-li nom, almenys no és tan conegut, malgrat que té una llarga llista de guies de disseny per a desenvolupadors.