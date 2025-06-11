Petit Duran: vins amb ànima de la Vall del Corb
El celler familiar de Sant Martí de Maldà elabora vins gastronòmics i expressius que combinen tradició i innovació, pensats per maridar i seduir els paladars més joves
Petit Duran, situat a Sant Martí de Maldà, i de tradició centenària, cultiva les seves pròpies vinyes en terrenys calcaris argilosos, a més de 400 metres sobre el nivell del mar, amb un contrast tèrmic entre el dia i la nit que garanteix una maduració tardana i òptima, aportant tanins de gran intensitat colorant, fet que afavoreix l’elaboració de vins únics que expressen l’essència d’aquesta zona de la Vall del Corb.
“La base de tot plegat és la marinada que ens arriba a la tarda i ens acompanya fins a la nit”, afirma Sara Petit, responsable d’aquest celler familiar, juntament amb les seves filles Alba i Núria. “Fem el vi a la nostra finca. Disposar d’un bon gènere ja des de l’inici és el més important, i en això, la Vall ens afavoreix”, afegeix. Actualment, la producció del celler s’enfoca, principalment, a la gastronomia.
Els seus vins estan pensats per a ser degustats mentre es mariden amb altres aliments suculents. “Els últims anys ha canviat molt el tipus de vi que elaborem al celler d’acord amb els canvis que ha viscut el sector de la restauració. En aquest sentit, treballem per fer vins que evoquin la fruita, amb una bona acidesa i que puguin agradar a la gent jove”, explica Petit. Així, el celler elabora a partir de varietats com garnatxa blanca i negra, cabernet sauvignon, merlot i macabeu.
D’aquesta última en neix el Clarors, “un vi especial de vinya vella”, diu Petit, que és ideal per combinar-lo “amb marisc, o bé amb aliments greixosos, com el pernil salat o formatges, ja que neteja la boca”, sentint-se untuós, amb una acidesa que el fa alegre. És aromàtic, expressiu, i amb un final lleugerament amarg que allarga la seva persistència. Per maridar amb carn a la brasa, el celler recomana el seu Fogonussa. Té aromes a fruita vermella, i en boca és persistent, generós, amb caràcter i una profunditat remarcable. Així mateix, el seu Merçès es pot degustar amb carns vermelles o adobades. En boca és amable, polit, intens, expressiu, llarg i persistent.
Tots dos vins s’elaboren amb merlot i cabernet sauvignon, i es crien en barriques de roure francès. Així mateix, el Not Blau és un vi fet íntegrament de merlot, apte per maridar-lo amb plats que van des de les amanides, el pollastre i els arrossos amb carn fins al sushi. En boca és lleuger i agradable atesa la seva joventut, amb bona acidesa. Un altre vi llaminer és el Camí de Sant Roc (garnatxa blanca).