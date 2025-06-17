Cérvoles Celler, el vi que fa parlar la muntanya
El celler fundat per Tomàs Cusiné reivindica des de fa tres dècades la viticultura de muntanya amb vins guardonats que reflecteixen l’essència d’un paisatge elevat i autèntic
Cérvoles Celler és el repte que va emprendre Tomàs Cusiné fa gairebé 30 anys amb el propòsit de retre homenatge a un territori vinícola ancestral, recuperant una pràctica que aleshores no propiciava major interès en el món del vi: la viticultura de muntanya.
Es tracta d’un tresor vinícola que es troba entre 700 i 750 metres en un territori elevat, solcat per rius nascuts a la Serra de la Llena, que han erosionat el terreny, formant importants valls. Boscos de pins, roures i alzines conviuen amb conreus tradicionals, entre els quals ametllers, oliveres i vinyes.
És sinònim de viticultura de muntanya, que implica treballar a altituds més elevades, amb sòls pobres i un clima més extrem, amb nits fresques i dies assolellats. Aquestes condicions afavoreixen una maduració lenta i equilibrada del raïm que s’hi cultiva (carinyena, garnatxa negra, sirà, ull de llebre, macabeu i chardonnay), preservant així millor l’acidesa i expressant una gran complexitat aromàtica.
En l’elaboració, això es tradueix en vins amb una gran frescor, estructura i capacitat d’envelliment, que reflecteixen el caràcter del terrer. En són exemples el seu Cérvoles Blanc –macabeu i chardonnay–, premiat amb el Gold Korea Wine Challenge i el Gran Vinari d’Or com a Millor Vi de Catalunya, o el Cérvoles Negre, amb el Gold Mundus Vini. Així mateix, el negre Estrats és Médaille d’Or Challenge International du Vin, Gold AWC Vienna i va ser escollit Millor Vi de la DO Costers del Segre l’any 2022. I, finalment, el Tros del Tossal, vi de parcel·la elaborat només amb sirà i influenciat per plantes aromàtiques com la camamilla borda, el timó i el romaní, entre d’altres, que va rebre el premi Millor Vi de la DO Costers del Segre en l’edició 2024