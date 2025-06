Fa uns dies vaig tenir la sort d’assistir a les ponències que l’empresa lleidatana IFR Group va organitzar al parc Científic de Lleida al voltant de les potencialitats, usos i costums del sistema IA de Microsoft, que no és cap altre que el ja més que reconegut Copilot. Un bon grapat d’exemples, molts coneguts però d’altres per explorar van fer aflorar la curiositat del més d’un centenar de professionals de molts àmbits.

I és que hi ha un moment en què deixem de veure una eina com a eina. Quan l’Excel s’autocompleta, quan el correu ens prediu les paraules o quan la IA no només respon sinó que anticipa. En aquest llindar és on viu el Copilot, la IA de Microsoft que vol formar part del flux de la nostra feina digital diària. A diferència d’altres IA de conversa, Copilot s’implanta a allò que fem anar contínuament: a Word per suggerir esborranys i textos, a Excel per analitzar dades, o al Teams per generar resums de reunió en temps real. A diferència d’altres sistemes, com el popular ChatGPT, s’integra en un ecosistema que fem anar en cada moment. Un dels elements més destacats de Copilot són els agents: petits cervells autònoms que poden fer tasques amb objectius clars. L’agent no espera ordres puntuals; pot monitorar un projecte, rebre correus, entendre el context i actuar-hi, com si fos un treballador digital amb iniciativa.

Crear aquests agents, avui dia, ja està a l’abast dels humans no programadors. Mitjançant les interfícies pròpies de Microsoft Copilot, empreses i creadors poden definir un propòsit, alimentar-lo amb dades i afinar el seu comportament amb unes quantes instruccions clares. Com un agent que ajudi a atendre clients, un que revisi informes, un que detecti anomalies comptables o un que revisi el nostre arxiu digital per donar-nos context.

Tot potencial també té cert risc. Tal com va dir una ponent, si alimentem la IA amb veritats ens donarà veritats, i si l’alimentem amb mentides ens donarà mentides. Ara bé, Copilot s’erigeix en una de les grans plataformes que actualment tenim per explorar la IA a tots els nivells.