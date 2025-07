Intel·ligència artificial a gran escala

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El febrer passat, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, avançava que el seu executiu impulsaria un fons de 20.000 milions d’euros per convertir la Unió Europea (UE) en “una gran potència computacional”. A l’abril es va obrir un procés de consultes públiques per acollir fins a cinc gigafactories d’intel·ligència artificial (IA) a la UE, una de les quals es vol instal·lar a Catalunya. Farà poc més d’una setmana, el Govern aprovava una declaració de suport institucional a la proposta presentada per part d’un consorci publicoprivat per fer realitat aquesta instal·lació.

Aquestes infraestructures estan dissenyades per desenvolupar, entrenar i implementar models i aplicacions d’IA a gran escala. Una de les seves principals finalitats és proporcionar una infraestructura de computació d’alt nivell per a investigadors, empresaris i indústries europees. El projecte que es vol impulsar a Catalunya compta amb el suport dels governs català i espanyol, i proposa situar la instal·lació en un solar del polígon industrial de Móra la Nova, a la Ribera d’Ebre. Contemplaria una inversió publicoprivada d’entre 3.000 i 5.000 milions d’euros i permetria, segons l’executiu espanyol, el desenvolupament d’una infraestructura “estratègica” i “d’un projecte emblemàtic” per a Europa.

Pel que fa al Govern, el projecte s’articula com un “catalitzador de l’ecosistema econòmic, d’innovació i ocupació qualificada”. A més, esperen que contribueixi “de manera significativa a les polítiques de cohesió territorial i transició digital”.

D’altra banda, la Comissió Europea permetrà que aquestes gigafactories puguin acollir el desenvolupament de projectes militars. Ho va indicar la mateixa Von der Leyen, que també va subratllar la necessitat “d’unir” les capacitats civils i militars al conjunt de la UE. “Sovint no es permet que els projectes d’ús dual funcionin en plataformes civils; això ha de canviar”, va remarcar. En aquest sentit, la dirigent considera que bona part dels components “crítics” per al sector de la defensa del segle XXI són d’ús dual. “Parlem de xips, programari, satèl·lit o IA, i la nostra indústria de defensa necessita un accés sense fissures a tecnologies vitals d’alta gamma”, va apuntar, alhora que va realçar el “poder computacional incomparable” dels centres previstos. “L’Europa de la defensa finalment s’ha despertat”, va concloure.