Ni potència ni pantalla: mòbils

No és el primer cop que en parlo. Vas a la teva botiga de confiança per comprar un dispositiu mòbil, un telèfon. Et poses a una punta del lineal d’aparells i et trobes una fila índia de pantalles de color negre. Totes, mig dit amunt o avall, tenen la mateixa mesura. És el que he explicat molts cops sobre la innovació i l’homogeneïtzació del món modern actual: no hi ha diferenciació, ni tribus urbanes, ni moviments alternatius prou grans que puguin convertir-se en una línia nova per explorar. Més enllà d’estudis antropològics per fer, parlo de tecnologia. I fent un repàs de quan els telèfons eren línies de diferenciació, van aparèixer aparells que trencaven certes normes. Recordem uns dispositius que lluitaven per destacar pel contrari del que avui ens preocupa: no pantalles més grans, no a més megapíxels, no a més bateria... sinó el mínim possible per ser considerats telèfons. Veritables miniatures que sorprenien per la seva mida i pes. Més portabilitat i trucades de qualitat. La llista de desitjos era senzilla.

Un dels primers a encetar aquesta tendència va ser el Modu Phone (2008). Amb només 72 mm de llarg i 40 grams de pes, es va guanyar el títol del mòbil més lleuger segons el Guinness World Records. El seu concepte era modular, amb un nucli mínim al qual es podien afegir carcasses amb funcionalitats extra. Al Japó, l’any 2011, el Willcom WX06A va portar aquesta idea encara més enllà amb un aparell de 70 mm de llarg i 32 grams. Un dispositiu PHS (un sistema propi japonès) amb una pantalla diminuta i pensat gairebé com a joguina per a adults. La firma Zanco va irrompre amb dos models que van trencar motlles en qüestió de petitesa amb el Tiny T1, amb 46 mm i només 13 grams. Pel que fa a marques més reconegudes, no podem oblidar icones com el Nokia 8210 (any 1999) que, tot i no ser tan extrem, es recorda per un disseny compacte i lleuger. Mostra de com aleshores es podia innovar per la mida i el disseny, no només per una potència que, també cal dir-ho, no es necessitava per a gran cosa. Potser al calaix del rebedor us apareix alguna miniatura de les que he anomenat.