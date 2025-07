Apollo-Soiuz, junts per primer cop

Publicat per Salvador Ribas Creat: Actualitzat:

En un moment en què les notícies internacionals només ens parlen de conflictes armats a mig món i en què els equilibris i les tensions diplomàtiques van variant amb el pas de les hores, podem mirar enrere i remuntar-nos cinquanta anys per veure què passava a l’espai el 15 de juliol de 1975.

En aquesta data es considera que va finalitzar la cursa espacial, el dia en què russos i americans es van donar la mà a l’espai per primer cop. Per una banda, el programa Apollo americà que els havia dut a triomfar en la cursa per la Lluna, i per l’altra, Soiuz, pensat per anar a la Lluna a finals dels 60, i encara operativa com la nau de més èxit de la història. El dia 15 de juliol, amb poc més de set hores de diferència, es van enlairar el darrer Apollo de la història (el 18) i una Soiuz amb l’objectiu de fer el primer vol combinat entre els dos països, que feia dècades que es barallaven per l’espai.

Al cap de tres hores de trobar-se ambdues naus a l’espai, es va produir el primer acoblament entre les dues unitats i la famosa encaixada de mans a l’espai entre dos històrics, el soviètic Aleksei Leónov, que havia estat el primer a fer una passejada a l’espai, i l’americà Thomas Stafford, que havia format part de nombrosos vols en la cursa per la Lluna. Aquesta encaixada de mans es va produir quan les dues naus unides sobrevolaven la ciutat de Metz a França i no damunt de les illes britàniques, com estava inicialment previst.

Més enllà d’aquest inicial gest simbòlic, el projecte conjunt portava incorporat una sèrie d’experiments conjunts que ambdues tripulacions van realitzar. Un dels més esperats va ser quan, després de 44 hores, l’Apollo 18 es va desacoblar i es va situar entre la Soiuz i el Sol amb l’objectiu de produir un eclipsi de sol artificial que permetés als tripulants de la Soiuz obtenir imatges de la corona solar, la capa més externa del Sol, que amb la tecnologia de l’època només es podia observar durant els eclipsis. També es van realitzar experiments per avaluar com afectava la ingravidesa, per exemple, en ous de peix en diverses etapes de creixement, entre altres proves i experiments.

Després d’un segon acoblament entre ambdues naus, ja es va donar per finalitzada l’acció conjunta i cada tripulació va seguir el seu programa d’experiments fins a retornar, pocs dies després, als seus respectius països d’origen.