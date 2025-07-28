‘Així com som’, la nova proposta de Clima
Amb producció de Joan Borràs (Oques Grasses)
El grup empordanès presenta un nou single que marca un abans i un després en la seva trajectòria, amb producció de Joan Borràs (Oques Grasses) i videoclip ambientat en el seu local d’assaig. El grup Clima, nascut a l’Empordà, ha estrenat Així com som, el seu nou senzill, que arriba com una afirmació d’identitat i un nou pas en el camí i trajectòria de la banda. El tema reflecteix un moment de reflexió col·lectiva i expressa les tensions entre memòria i esperança. Amb aquest nou treball, Clima es posiciona dins l’escena del pop i indie català amb una proposta honesta i emocionalment arrelada. Així com som no només consolida la identitat artística del grup, sinó que també obre una nova etapa marcada per la maduresa de la proposta artística i de l’etapa actual de la formació.