Elena García: El trio català llença el seu primer disc
‘Ni tan mal' és un àlbum que ens porta a conèixer els límits del pop convencional
Ni tan mal és el disc amb el qual es dona a conèixer el trio musical Elena García. No és només un primer debut del grup, sinó que acaba essent tot un viatge emocional que ens transporta per racons de l’indie i el pop menys convencional. Cada tema parteix de pensaments íntims plasmats en una llibreta i es transforma en un refugi, tant per qui l’escriu com per qui l’escolta. Entre les lletres conviuen dubtes i certeses, amb una clara voluntat d’abraçar la vida tal com és: caòtica, vulnerable i imprevisible.
L’àlbum ha estat produït pel mateix grup, juntament amb el seu col·laborador habitual, Carlos Dueñas. Ni tan mal fusiona ritmes urbans amb passatges més íntims i melòdics. El disc brilla amb sintetitzadors càlids, baixos plens de matisos i guitarres properes. I al centre de tot, la veu d’Elena García, vocalista que dona el nom a aquest singular trio.
El recorregut del projecte musical comença amb Frenesí, una porta d’entrada al món sonor del trio, i continua amb Mitad de junio, mantenint el to vibrant. Asfixia, primer senzill del disc, captura l’essència del projecte. Amb Terratrèmols, la banda recupera el català en una cançó elèctrica i enèrgica, que dona pas a la crua intensitat de Bestia sin amor. Les següents, Pinpilinpauxa i Curva del olvido (tema destacat del disc), aprofundeixen en el vessant més sensible i introspectiu. Ja a la part final, Amanece, que no es poco, Galtes Vermelles i la sorprenent Kumbé –una cúmbia festiva que clou el disc amb energia– tanquen el cercle amb un to optimista i vital.
Per a la presentació en directe del disc, Elena García es farà acompanyar per Pol Ishanda (baix, guitarres i sintetitzadors) i Óscar Chic (beats i percussió electrònica), en un concert que promet ser una experiència profunda i autèntica. Amb un directe cuidat fins al detall, el grup oferirà aquest nou repertori i revisitarà els seus temes anteriors arreu del territori.