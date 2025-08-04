ENLLÀ
Poble màgic
Repàs als nombrosos atractius turístics de Vilaller que en justifiquen la "màgia"
Vilaller pertany des de febrer del 2022 a la xarxa de Pueblos Mágicos de España, integrada per un centenar llarg de poblacions de tot el regne, la primera a la demarcació lleidatana. Una adscripció que reconeix l’excel·lència local en aspectes com qualitat de vida, urbanisme, festes i tradicions, natura, paisatge, monuments, gastronomia i productes alimentaris propis (en aquest darrer capítol es devien valorar la qualitat dels diversos pans del forn Codina i dels embotits i patés artesanals de la carnisseria Porté Estop).
El títol s’afegeix a distincions anteriors a la localitat ribagorçana, algunes en solitari com la de Bé Cultural d’Interès Nacional per a la seva vila closa medieval o la de Vila Florida, i d’altres compartides: Patrimoni Immaterial de la UNESCO per les falles (baixada cada 23 de juny), etapa del Camí de Sant Jaume que descendeix de l’Aran, de la ruta senderista GR-7 i de la ciclista Pedals de Foc.
Situat a la vall de Barravés d’origen glacial, en la zona perifèrica del parc d’Aigüestortes, el terme de Vilaller inclou dos nuclis agregats: Cierco i Senet. En aquest segon, destaquen l’església romànica de Santa Cecília (segle XII), la primera central hidroelèctrica de la comarca (1950) i un salt d’aigua de 120 metres. Pel que respecta a la capital del municipi, els elements patrimonials que la fan mereixedora d’una visita exhaustiva són les muralles amb fragments de torres i arcades del segle XI, la ja referida vila closa que conté entre els seus estrets, pintorescos i sovint costeruts carrerons la presó més antiga de tota la “província” i la casa natal (desembre de 1867) del poeta mossèn Anton Navarro, l’església neoclàssica de Sant Climent amb campanar octogonal barroc, l’om mil·lenari del Trinquet i el pont vell de pedra de la dissetena centúria que conserva un arc original. Als afores, les ermites de Sant Antoni, Sant Mamés (traces romàniques) i Riupedrós, el Camí de la Creu flanquejat d’escultures que porta a aquesta última, la zona lúdica de Santa Llúcia, el conjunt megalític de Les Llagunes, l’itinerari botànic del Camí de l’Obaga i el de baixa contaminació acústica conegut com a Camí del Silenci o el primer punt d’observació astronòmica Starlight de baixa contaminació lumínica batejat com a Mirador dels Estels.
Fa just cent anys que la padrina Emília Badia es casava amb el padrí Josep Quintana, de casa Mas de Vilaller, inici d’una trajectòria secular com a fonda, que ara ofereix allotjament en còmodes habitacions i una garantia de satisfacció estomacal a base de plats tradicionals tan suggestius que només d’enumerar-los ja provoquen la secreció descontrolada de sucs gàstrics: escudella dita allà dalt “vianda”, canelons, mongetes estofades, trinxat de bledes o col (les verdures són de l’hort ecològic visitable de maig a octubre), espatlla o fetge de corder, vedella amb bolets, peus de porc, cabrit al forn, pastissos casolans, compota de poma, codony amb formatge... Menú diari a 20 euros. Dilluns tancat.