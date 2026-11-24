Dones que van donar vida: la Casa Maternitat de Lleida
Durant gran part del segle XX, l’edifici que avui dia és la Biblioteca Pública de Lleida va ser la Casa de Maternitat, una institució on convivien infants desemparats, dones que hi anaven a donar a llum, religioses que gestionaven el dia a dia i treballadores (dides) que alletaven els més petits. A través d’un nou llibre, la historiadora i bibliotecària Míriam Roma (Almenar, 1992) descobreix part de la memòria col·lectiva de la ciutat, recupera històries invisibilitzades i reivindica figures que van ser claus per a la supervivència de desenes de nadons
La Casa de Maternitat de Lleida va ser una institució de caràcter benèfic i assistencial que va estar activa des del 1889 fins al 1988 a l’edifici que avui dia és la Biblioteca Pública de la ciutat. Durant aquests quasi cent anys, va acollir multitud d’infants que per motius diversos es trobaven desemparats, bàsicament orfes i expòsits. Alhora, va proporcionar atenció i un espai per donar a llum a aquelles dones sense recursos per a la criança i també a les que havien concebut fora del matrimoni, fet que llavors era motiu d’estigma social. Les Filles de la Caritat, una comunitat de religioses, gestionaven la vida quotidiana —també l’escolarització— a l’edifici, impulsat per la Diputació de Lleida.
A Dones, infància i beneficència a la Casa de Maternitat de Lleida (1914-1944), l’autora Míriam Roma Garcia analitza el paper que va tenir aquesta institució en l’atenció a la societat lleidatana en unes dècades marcades per profunds canvis socials i polítics. I, sobretot, recupera històries que sovint han quedat invisibilitzades: els infants que van viure i estudiar a la Casa i les treballadores que en van fer possible el funcionament. “Totes aquestes persones formen part de la nostra història i volia recuperar la seva memòria”, apunta Roma.
L’escriptora reivindica, especialment, la figura de les dides, que treballaven alletant els infants que acollia la institució, una tasca fonamental en una època en què l’alimentació materna era determinant per a la supervivència dels més petits. “La portada del llibre representa totes aquestes dones que van tenir un paper fonamental en la supervivència dels nadons de la Casa”, valora.
Poc reconegudes
La institució necessitava dones que poguessin alletar tant els nounats com els expòsits, és a dir, aquells que havien estat abandonats o lliurats a través del sistema del torn, un mecanisme que permetia a les mares que no podien fer-se càrrec dels seus fills deixar-los de forma discreta a càrrec de la Casa.
Durant el període estudiat, entre 1914 i 1944, l’autora ha pogut documentar més de 1.100 dides entre Lleida i Osca. N’hi havia d’internes i d’externes a la institució. En determinats casos, eren dones que hi havien donat a llum i que s’hi quedaven durant un temps per alletar altres criatures. Algunes van arribar a fer-se càrrec de més d’un nadó i també hi va haver infants que van ser alletats per diferents nodrisses.
Malgrat aquesta responsabilitat, la seva feina no disposava del reconeixement econòmic que mereixia. De fet, percebien un dels salaris més baixos entre les diferents categories laborals de la Casa de Maternitat. Una contradicció que l’autora vol posar sobre la taula: “Eren les que cobraven menys de totes les que treballaven a la Maternitat, malgrat que eren fonamentals per preservar la vida dels nadons”, denuncia.
Per aquest motiu, la portada del llibre ha volgut representar la figura de les dides. L’autora se sent especialment orgullosa d’haver-les situat al centre del relat. En aquest sentit, també reivindica la necessitat de recuperar figures anònimes que sovint han quedat fora de la història oficial. “A vegades sentim que les nostres besàvies o padrines van fer de dida, i aleshores ens resulta un rol proper però no prou explorat ni reivindicat”, reflexiona.
Els orígens
L’autora ha treballat a partir de documentació de l’Arxiu de la Diputació de Lleida, principalment amb els llibres de registre d’entrada dels infants, que recollien dades com el número assignat a cada criatura, si havia estat deixada a través del torn, les nodrisses que se n’havien fet càrrec i, en alguns casos, les dates de sortida o defunció. Aquesta documentació permet seguir part del recorregut vital dels nens i, en determinades circumstàncies, establir connexions que poden ser útils per reconstruir una genealogia.
D’aquesta manera, Roma ha pogut documentar que, entre 1914 i 1944, més de 610 dones van donar a llum a la institució, però només 65 van reconèixer la seva descendència. D’aquestes, l’autora només ha pogut identificar 18 dones amb nom i cognoms. “Hem de tenir en compte que avui dia ser mare soltera és habitual, però aleshores, en el marc de la moral religiosa tradicional, generava un fort estigma social”, diu Roma.
El secretisme que envoltava aquests naixements també es reflectia en la identitat dels infants. Molts dels expòsits rebien cognoms assignats, que no necessàriament corresponien als de les seves famílies biològiques.
El llibre, doncs, no ofereix una resposta individual a totes les persones que busquen els seus orígens, però sí que proporciona eines per orientar aquesta recerca. Així mateix, l’Arxiu de la Diputació de Lleida conserva documentació que pot ser consultada per aquells que sospitin que algun familiar va passar per la institució o que vulguin aprofundir en els seus orígens familiars.
Ara bé, a Lleida no es conserven els llibres de gestants, a diferència del que passa en altres institucions, com la Casa de Maternitat de Barcelona. L’absència d’aquests documents va impedir a Roma estudiar amb profunditat el perfil de les dones que hi donaven a llum i conèixer les seves circumstàncies personals.
Història de Lleida
L’obra Dones, infància i beneficència a la Casa de Maternitat de Lleida (1914-1944) va ser reconeguda amb el segon Premi Elvira Godàs Vila, convocat per la Diputació de Lleida amb la voluntat d’impulsar i reconèixer projectes de recerca històrica i divulgació cultural d’àmbit local i comarcal, donant així visibilitat a treballs que ajuden a preservar i difondre la memòria històrica del territori, en aquest cas especialment pel que fa a les experiències de les dones, la infància i les institucions d’assistència social durant la primera meitat del segle XX.
Durant la presentació de la publicació, que va tenir lloc a principis de novembre a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, l’autora va insistir en la voluntat de fer arribar aquesta història a la ciutadania i que, quan aquesta passi per davant de la Biblioteca Pública de Lleida, conegui “la quantitat d’històries que hi ha dins” ,ja que formen part de la memòria col·lectiva de la ciutat.
Per la seva banda, el president de la Diputació, Joan Talarn, va destacar el valor del Premi Elvira Godàs Vila per impulsar la investigació i contribuir a construir una història més completa i inclusiva. L’acte de presentació va comptar amb la conducció de l’arxivera Teresa Ibars i la intervenció del professor de la Universitat de Lleida Manel López.
El 21 de gener de 1998, després de les reformes pertinents dissenyades per l’arquitecte Daniel Gelabert, es va inaugurar la Biblioteca Pública de Lleida. Avui dia l’edifici és un equipament cultural de referència, freqüentat per milers d’estudiants cada any, però el seu passat explica una realitat molt diferent: quan les dones sense recursos i els infants més vulnerables depenien de les institucions benèfiques per sobreviure.