Dia complicat per a tothom
“Esteu en vaga?” Qui pregunta és un transeünt que s’estranya que bona part de la plantilla de SEGRE i de Lleida Televisió fóssim al carrer. Res més lluny de la realitat. Com tantes altres empreses, ens va tocar funcionar sense llum, sense telèfon i sense internet durant més de nou hores.
Un retorn al passat del tot insòlit que ens va obligar a rescatar de l’oblit tres petits transistors a piles per intentar saber què passava més enllà de les comarques de Lleida.
A la redacció la jornada va ser extremament complexa perquè no podíem comunicar-nos entre nosaltres, però encara que avui toqui sortir al carrer amb un diari més prim del que és habitual, vam tenir clar des del minut zero que la nostra prioritat era estar avui, com cada dia, als quioscos.