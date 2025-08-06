SEGRE
Tor, molt més que crims

El foc de casa Sisqueta.

El foc de casa Sisqueta.Generalitat de Catalunya.

El petit poble de Tor s’ha fet famós per la versió literària i televisiva de Carles Porta sobre els tres crims vinculats a la propietat i explotació de la muntanya. Però els visitants també poden gaudir del seu paisatge i dels elements patrimonials. 

Com a mostra, la imatge de la portada del catàleg de l’exposició Picar Foc. La cultura i els usos tradicionals del foc a l’Alt Pirineu, que es pot visitar a l’Ecomuseu d’Esterri d’Àneu fins al dia 31, correspon al foc a terra de casa Sisqueta.

