Tor, molt més que crims
El petit poble de Tor s’ha fet famós per la versió literària i televisiva de Carles Porta sobre els tres crims vinculats a la propietat i explotació de la muntanya. Però els visitants també poden gaudir del seu paisatge i dels elements patrimonials.
Com a mostra, la imatge de la portada del catàleg de l’exposició Picar Foc. La cultura i els usos tradicionals del foc a l’Alt Pirineu, que es pot visitar a l’Ecomuseu d’Esterri d’Àneu fins al dia 31, correspon al foc a terra de casa Sisqueta.