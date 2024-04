Un tomb per l’Europa més cultural i màgica

detail.info.publicated gina domingo / Open comunicación

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Diverses ciutats europees viuen enguany grans esdeveniments culturals, uns atractius temporals que podem convertir-se en una bona excusa per fer una escapada i viure experiències realment màgiques. Festivals especials en indrets únics, tant per la seva bellesa natural com per l’acolliment que troben els turistes per part dels seus habitants. Avui proposem tres destinacions realment inoblidables: Sintra, a Portugal; Pesaro i Parma, a Itàlia, i les ciutats flamenques d’Ostende, Anvers i Brussel·les.

Ho tenim ben a prop i disposem de diversos vols des de Barcelona o Madrid. Portugal, aquest país veí amb molts secrets per descobrir, té un patrimoni natural, històric, cultural i arquitectònic de primer nivell. Avui ens centrarem en la zona de Sintra, una encantadora ciutat protegida per la serra que porta el mateix nom. En aquesta localitat propera a Lisboa s’hi va instal· lar durant segles una part important de la noblesa portuguesa. La raó l’hem de buscar en el seu clima, lleugerament més fresc gràcies a la serralada que l’envolta. Aquesta ciutat i els seus parcs han aconseguit enguany el premi a Millor Destinació Cultural dels World Luxury Travel Awards. Aquesta distinció contribueix a consolidar aquesta zona de Portugal com un destí de referència internacional i posar en valor el seu paisatge cultural, declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco el 1995. I és que, a banda d’un clima confortable, la regió de Sintra té uns palaus espectaculars. Entre tots destaquen el Palau Da Pena i el Castell Nacional.

Sintra. La mateixa ciutat i els parcs que envolten aquesta zona de Portugal li han valgut diversos premis turístics a nivell internacional.ACHIM SCHNEIDER

El primer és una de les meravelles nacionals i el seu monument més conegut. Da Pena és una explosió de color en una intensa barreja d’estils arquitectònics. Està situat en un imponent turó i any rere any li va robant protagonisme turístic a la capital, Lisboa. L’única manera d’accedir a aquest sumptuós edifici és reservant amb certa antelació l’entrada per internet. Val 20 euros i ens permetrà visitar l’interior de l’edifici durant trenta minuts. El palau Da Pena va ser una de les principals residències de la família reial portuguesa durant el segle XIX i alhora constitueix una de les màximes expressions de l’estil romàntic.

El Palau Da Pena és l’indret més visitat de Portugalarmando oliveira

Un altre castell que no es pot perdre el viatger és el Nacional, també conegut en portuguès com Palácio da Vila. Com Da Pena, també va ser residència reial i avui en dia és propietat de l’Estat, que l’utilitza amb finalitats turístiques i culturals. És un palau urbà, la construcció del qual es va iniciar a principis del segle XVI. Presenta traços d’arquitectura mudèjar, gòtica, manuelina, renaixentista i historicista. És considerat un exemple d’arquitectura orgànica, amb un conjunt de cossos aparentment separats, però que formen part d’un tot articulat entre si.

Continuem per Europa, fixant-nos en alguns dels indrets més emblemàtics i que durant aquest any estaran plens de cultura. A Pesaro, Capital Italiana de la Cultura 2024, trobarem grans convidats internacionals, estrenes mundials i nacionals i centenars d’esdeveniments als cinquanta municipis de la província de Pesaro i Urbino. Un any ple de música, art, tecnologia i sostenibilitat sota el símbol de la Pau. Es tracta d’una oportunitat històrica, amb un programa de prestigi mundial, que posa en valor la singularitat cultural, ambiental, empresarial, gastronòmica i enològica d’aquesta bella província.

Pesaro 2024 és un projecte col·lectiu que inclou els dos grans reptes: l’ambiental i el cultural. Entre els molts esdeveniments preparats, es dedicarà una atenció especial a Rossini, el geni de Pesaro, amb espectacles com Feliç Aniversari, Rossini. Del 7 al 23 d’agost se celebrarà la 45a edició del Festival d’Òpera Rossini, que es presenta amb una àmplia programació i durarà disset dies, quatre més del que és habitual. En total, més de mil esdeveniments ompliran una experiència única que ressaltarà l’excel·lència i la bellesa d’aquesta regió.

No podem obviar que Itàlia és territori de grans músics i per aquest motiu enguany les ciutats de Parma i Busseto es vesteixen de gala per celebrar el 24è festival Verdi. Les representacions es duran a terme del 21 de setembre al 20 d’octubre i inclouen òperes, concerts i recitals, que es distribuiran entre Parma i Busseto, pobles on és possible visitar molts indrets vinculats al gran compositor, com la casa natal a Roncole, el Museu a la Casa Barezzi on es va criar, el Teatre i el monument a la plaça Major. Amb motiu de la inauguració del festival, una gran rua musical envairà els carrers partint del Teatro Regio en un recorregut ple de sorpreses. Això serà el dissabte 21 de setembre.

La ciutat de Parma, a Itàlia, es vestirà de gala per acollir al setembre una nova edició del Festival Verdi.VV Voennyy

Més de 3.000 artistes, conjunts corals i orquestrals, bandes, cantants, actors, ballarins, acròbates i artistes visuals donaran vida a un ampli espectacle amb actuacions inspirades en la música i la figura de Giuseppe Verdi i dedicades a públics de totes les edats. Les propostes d’Itàlia quant a grans compositors inclouen, a banda dels esmentats Rossini i Verdi, el Festival Puccini (Viareggio), el Bellini Festival (Catània), el Festival Donizetti Opera (Bèrgam) i el Mascagni Festival (Livorno), entre d’altres. Una manera excel·lent de descobrir els bells tresors d’Itàlia.

Homenatge al pintor flamenc James Ensor

Flandes mai decep. Any rere any sempre té alguna cosa per oferir: nous museus i exposicions, rutes interessants en bicicleta i, per descomptat, grates experiències gastronòmiques. El 2024 cal seguir, una vegada més, els passos dels grans mestres flamencs de pintura, encara que no sempre siguin considerats clàssics. El pintor James Ensor, de principis del segle XX, del qual es compleixen 75 anys de la seva mort, serà l’artista que enguany brillarà en innombrables exposicions i esdeveniments a Ostende, Anvers i Brussel·les.

La zona de Flandes, a Bèlgica, és a tocar amb Alemanya i sempre té atractius turístics que enlluernen el visitant.

D’altra banda, la ciutat de Bruges celebrarà la Bruges Triennial d’Arquitectura i Art Contemporani i a la costa flamenca, l’art ho envairà tot durant la triennal Beaufort, un festival d’escultures exteriors que s’estén pels 67 km de tota la costa flamenca, des de Knokke fins a De Panne.

Amb el bon temps, a Flandes cal també submergir-se en els seus castells i jardins, recórrer amb bicicleta la ruta de les Ciutats d’Art o acceptar el repte del Flandrien Challenge, només apte per a campions. A la tardor, a més, la província del Brabant Flamenc acollirà el Campionat Mundial de Gravel (ciclisme en grava), que celebrarà la gran final a Lovaina. A la ciutat de Malines podrem conèixer i reviure l’esperit borgonyó. En resum, noves experiències cerveseres, nous delits gastronòmics en restaurants, noves trobades amb productors. Art, patrimoni, gastronomia, ciclisme, natura, Flandes ho té tot