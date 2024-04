La moda que neix a Lleida: Jekyll n’Hyde, una creació de Meritxell i Maria Teixidó

El gran dissenyador francès Hubert de Givenchy deia que s’ha d’estar sempre i en tot moment receptiu per tal de poder notar i veure les petites coses que et permetran ser creatiu. “De vegades una pintura, el gest d’una persona pel carrer o un llibre són autèntiques fonts d’inspiració per a nosaltres a l’hora de crear qualsevol disseny”, afirma la lleidatana Meritxell Teixidó, que amb la seva filla Maria han creat la marca de roba Jekyll n’Hyde. Venen els seus dissenys a les tres botigues que han obert a Barcelona i a la que ja tenien a Lleida, l’Original. Jekyll n’Hyde es basa en un concepte d’economia circular i està inspirada en la famosa novel·la Dr Jekyll and Mr Hyde de R.L. Stevenson.

Per a la Meritxell i la Maria Teixidó, “Lleida és la nostra ciutat. És on tenim el cor”. Mare i filla van decidir emprendre fa uns quatre anys una aventura professional i econòmica fora de la ciutat que estimen. Un conjunt de circumstàncies de la vida les van portar a prendre un seguit de decisions que els permetessin tenir una actitud positiva davant d’algunes adversitats familiars.

Emprenedores i valentes. La Meritxell i la Maria Teixidó van decidir arriscar-se i marxar a Barcelona. Ara ja tenen tres botigues. Claudia Mercader.

“Sempre havia viscut una vida d’aprenentatge al costat dels pares i la família. De fet, el que feia era viure la seva vida. Hi va haver diverses situacions familiars que van suposar canvis durs i en lloc d’ensorrar-nos vam decidir reinventar- nos”, explica la Meritxell, qui va obrir els ulls gràcies a la lectura de La última lección de Randy Pausch. “Havia de fer alguna cosa perquè el més important eren les meves filles, com al llibre”, que planteja una actitud positiva davant les adversitats. Després de treballar dur colze a colze, mare i filla han aconseguit que la seva línia de roba, Jekyll n’Hyde, triomfi a Barcelona, on ja han obert tres botigues.

Però abans de marxar a la gran capital, la Meritxell i la Maria havien estat treballant en el projecte durant molt de temps. No va ser una decisió improvisada. “Jo aleshores estudiava a Cincinnati, als Estats Units, amb una beca de quatre anys de tennis. Feia màrqueting i economia. Al segon any de carrera, a distància, vam començar a treballar amb la mare en el projecte i em vaig entusiasmar fins a tal punt que vaig decidir tornar quan encara no havia començat tercer. Només teníem un pla que era apassionant, vam renunciar a moltes coses”, explica la Maria.

Fabricació limitada. De cada conjunt o peça de roba Jekill n’Hyde en fa una producció

molt limitada. Claudia Mercader.

La Meritxell i la Maria van posar fil a l’agulla i van fundar Jekyll n’Hyde, una idea inspirada en la novel·la de R.L. Stevenson, basada en l’oposició entre el bé i el mal. La marca té dos línies perfectament diferenciades. En primer lloc hi ha la línia Jekyll, que fa una notable aposta pel minimalisme sense oblidar en cap moment l’elegància, la qualitat i la practicitat de qualsevol peça. La segona línia és la Hyde que representa el passat. La seva filosofia d’economia circular tracta de recuperar un seguit de peces de campanyes passades (les Hyde) i que per diverses circumstàncies ja no s’usen però que, per la seva qualitat, poden ser recuperades o reinventades.

Economia circular. Totes les peces de les col·leccions es poden transformar i reconvertir en nous dissenys únics. Claudia Mercader.

“Per exemple, un vestit pot ser transformat en una brusa o una faldilla. Es tracta de recuperar peces que ja no serveixen, transformar- les i donar-los una altra vida de qualitat i versatilitat. És anar inventant històries diferents entorn a unes creacions, el que es coneix com Wearing Stoires. Per tant cada peça és única i a la vegada reutilitzable”, explica la Maria.

“Jekyll n’Hyde té tres pilars: la sostenibilitat, la creativitat i la moda. Per tant es basa en el que coneixem com economia circular, gràcies a la qual podem recuperar i modificar peces de roba que ja tenen molta història al darrere i donar-los una segona oportunitat. En definitiva, la línia Jekyll està formada per peces de marca pròpia, amb unitats molt limitades i en rotació constant; mentre que la línia Hyde la formen peces que estaven en desús i a les quals tornem a donar una altra oportunitat”, explica la Meritxell.

Carrer Lluís Besa a Lleida

Patronatges. Tots els patronatges estan creats per la Meritxell i la Maria Claudia Mercader.

La Meritxell i la Maria posen el primer pilar físic del seu projecte al carrer Lluís Besa de Lleida. No anaven sobrades de mitjans econòmics, però “de tot el que et passa se’n pot fer alguna cosa bonica. Tot el que és negatiua la vida pot acabar sent especial si hi poses passió. Estàvem contentes de com anava, però llavors va venir la covid i no portàvem ni un any. Va ser un cop”, explica la Meritxell. “Després de la pandèmia el local on estàvem a Lleida requeria moltes reformes, això d’una banda. De l’altra, certes circumstàncies personals i familiars, i el fet que a la meua germana li donessin una beca per estudiar a Barcelona ens va fer decidir que havia arribat el moment de fer el salt”, afegeix la Maria. El 6 d’abril de 2021 mare i filla van obrir al carrer Madrazo de Barcelona la primera botiga Jekyll n’Hyde. Avui ja en tenen tres, a més de la de Lleida.

Noves creacions. Una de les darreres apostes ha estat dissenyar una col·lecció de bosses de mà. Claudia Mercader.

La darrera a obrir amb el mateix concepte ven únicament i exclusiva peces de color blanc. Per a aquestes dones emprenedores i valentes el blanc és com una immersió en l’elegància i el romanticisme, mai no passa de moda. “El blanc és un color que ens inspira molt, per això aquest nou projecte de botiga”, explica la Meritxell, que apunta que “a l’hora de crear ens pot inspirar qualsevol història petita o gran: un quadre, una noia que veiem al carrer, unes tonalitats de colors... Ens agrada no descartar res”.

El que tenen clar és que la qualitat dels patronatges o de les teles ha de ser de primera. “El nostre luxe no és el preu, que és molt assequible, sinó el fet que quan surts al carrer amb les nostres peces et sentis única, perquè al treballar amb produccions molt limitades és molt difícil que et puguis trobar algú que vesteixi la mateixa peça que portes tu”. Una altra de les fortaleses de Jekyll n’Hyde “és que som molt ràpides a l’hora de transformar una peça de la marca. Tenim un sastre que és una meravella, treballa amb molta qualitat i rapidesa. A més hem aconseguit consolidar un equip molt motivat, fet que és tot un luxe”, afirma la Maria. La Meritxell i la Maria tenen clar que ha arribat l’hora d’afermar la marca i les botigues, i “sabem que en el tema online encara ens queda molta feina”. El futur de la marca Jekyll n’Hyde passa, doncs, perquè aquestes dues dones continuïn creant, treballant molt i a l’hora passar-s’ho bé. Ja ho deia Albert Einstein: "La creativitat és la intel·ligència de divertir-se."