El folk de Lauzeta omple el Queen Elisabeth

Tancar la maleta i obrir la ment és el que va fer el duet de folk lleidatà Lauzeta quan els van plantar l’oferta d’animar els passatgers del creuer Queen Elizabeth durant quatre mesos en un recorregut que els ha portat per Austràlia, Nova Zelanda, Corea del Sud, Illes Marianes i el Japó, entre altres indrets. Han interpretat “molta música celta”, però també han introduït als concerts peces dels Països Catalans. N’han tornat contents. Ara ja estan en una altra aventura que els portarà per tota la Mediterrània a bord del Queen Victòria.

Els músics lleidatans Joan Baró i Núria Garcia són el duet Lauzeta i fa tretze anys que toquen junts. Aquest duet neix de l’amor a la música folk i es defineixen com una mena de trobadors del segle XXI. Els hem vist actuar a moltíssimes festes al carrer, però també en ambients més íntims com el pub Antares, on despleguen tota la seva màgia a partir de cançons tradicionals catalanes i a poc a poc es van endinsant en tota la cultura i la festa d’origen celta.

Durant la pandèmia, amb tot tancat i barrat, Lauzeta decideix fer un seguit de directes per les xarxes, especialment a través de Twitch. “Vam ser el primer perfil verificat en català i ens ho vam plantejar tot com si fos una feina. No teníem actuacions, però alguna cosa havíem de fer per pagar les factures”, comenta el Joan. I és a través de la xarxa on realment comença la gran aventura “aquàtica” dels Lauzeta.

Per pujar al creuer van anar fins a Melbourne.Lauzeta

“Entre les persones que es connectaven hi havia una noia anglesa que també feia directes a les xarxes amb el nom de NerdySingerKayt. Es va convertir en una gran fan nostra i si he de dir la veritat, nosaltres d’ella també”, explica la Núria, que encara no s’acaba de creure que un temps després “va i ens diu que ens convida a la seva boda a Anglaterra on hi haurà diversos grups de músics i que volia que nosaltres també hi toquéssim. Ens va pagar els vols i el nostre caixet”. En aquesta boda, on va regnar la música celta, la Núria i el Joan es van adonar que molts dels músics havien actuat en diversos creuers i fins i tot un dels caps d’una de les companyies era a la boda. “Va i ens diu que li havia agradat molt la nostra actuació i li vam donar la nostra targeta, però la veritat és que pensàvem que tot plegat acabaria en res”, apunta el Joan.

Al cap d’un temps reben un correu de la companyia de creuers Cunard, una de les empreses més antigues i prestigioses a nivell mundial pel que fa a creuers. “Que ens havien vist a YouTube i que ens contractaven per a un creuer. Nosaltres encara al·lucinem”, diu el Joan, i és que “fins fa ben poc als creuers hi havia, i encara hi són, les típiques orquestres, però darrerament els interessen també duets de música tradicional i els han incorporat als viatges”.

Els Lauzeta al castell de Kochi, Shikoku, Japó.Lauzeta

Després de la primera sorpresa va venir la segona, els Lauzeta no formarien part de la tripulació, per tant, ocuparien cabines de passatgers i tindrien tots els privilegis com a tals. “Ens van allotjar a la part de dalt del creuer, no als pisos inferiors on hi ha tota la tripulació. Teníem accés directe a les piscines, bufets, restaurants, etc., i és que tècnicament érem passatgers, fet que ens inhibia de certes obligacions que tenien les persones considerades com a tripulació, com per exemple, de vegades, si arribàvem a un port, ells no podien deixar el vaixell. No teníem cap responsabilitat de les quals podia tenir la tripulació”, explica la Núria.

El repertori

El Joan i la Núria tenien entre tres i quatre actuacions al dia. “Quan vam començar a tocar junts interpretàvem bàsicament música irlandesa perquè el Joan venia d’això i a mi m’agrada. Amb els anys, ens hem anat movent més cap a Catalunya a nivell de repertori tradicional, però al creuer els passatgers eren bàsicament australians i britànics, per tant, ens demanaven música irlandesa. La veritat és que va funcionar molt bé”, explica la Núria, que afegeix que durant el creuer també van introduir música country i “en cada actuació colaven un parell de peces tradicionals catalanes com en Pere Gallari o l’U d’Aielo del País Valencià i els explicàvem d’on érem, que teníem una llengua pròpia. Fèiem una mica d’activisme reivindicatiu musical de casa nostra”.

El Joan i la Núria a la zona del Grand Lobby del Queen Elizabeth.lauzeta

Els Lauzeta actuaven a dos indrets molt diferents del vaixell. Un era el pub, on podien desplegar tota la seva màgia de música celta, però a la vegada “íntima i connectàvem molt de pressa amb el públic”. Una altra cosa era quan actuaven a la zona coneguda com el Garden Lounge, un espai immens, prop de les piscines i els restaurants. “Ens vam adonar que el repertori, diguem-ne íntim que portàvem, no funcionava. El que vam fer va ser incorporar altres estils com pop, rock, country, música de sèries de pel·lícules. Vam anar provant fins a trobar el repertori adequat per a un espai tan gran i al final ho vam aconseguir”, apunta el Joan. Els passatgers L’empresa Cunard és una companyia de creuers especialitzada en passatgers de mitjana edat. Els del Queen Elisabeth “tenien entre seixanta i setanta anys”, fet que va provocar més d’una emergència a bord. “El vaixell està equipat amb una clínica per atendre qualsevol emergència. Hi ha metges i personal sanitari. Clar, els passatgers ja tenen una edat. Més d’un cop, de sobte hem vist com venia al vaixell un helicòpter i s’emportava algú. Però tot està previst. Com un altre dia que sortíem de Sydney a la tarda i quan ens vam despertar tornàvem a ser a Sidney. Hi havia hagut una emergència mèdica i el vaixell va haver de tornar a port. De vegades es va haver de modificar l’itinerari per aquest tipus d’incidències”, explica la Núria.

Els Lauzeta amb dos amics catalans a la ciutat australiana de Sydney.Lauzeta

Durant els quatre mesos “aquàtics” de la Núria i el Joan han passat pel Queen Elisabeht fins a tres capitans, “clar s’ha de tenir present que nosaltres érem fixos però els passatgers variaven cada setmana i part de la tripulació també”. Els Lauzeta estan encantats amb aquesta mena d’aventura que han viscut durant quatre mesos. A la Núria el que més li va agradar va ser Tòquio, “no m’ho esperava, i també Nova Zelanda”. Al Joan, en canvi, el que més li va agradar va ser quan el creuer es va endinsar pel Fiordland National Park, un indret salvatge “on la natura ho inunda tot. Allí es va rodar El Senyor dels Anells”.

Ara el Joan i la Núria ja estan preparant el proper creuer. Sortiran de Barcelona i estaran navegant durant tres mesos per la Mediterrània amb el Queen Victoria, el bessó del Queen Elisabeth. Aquesta nova aventura els portarà fins a Grècia. Els Lauzeta ompliran el Queen Victoria amb la seva música tradicional i plena de màgia. En cada concert faran un viatge cap als sentiments i els orígens de la música més entranyable.