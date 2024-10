Collita d'alta volada

Publicat per Jaume Barrull Redactor Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A la plana de Lleida estem acostumats a veure el nostre paisatge en horitzontal. Durant milions d’anys només els ocells guanyaven prou altitud per veure els detalls del territori des d’una perspectiva diferent a la nostra. Xavier Escarp és d’Alcarràs i a casa treballen més de vuitanta hectàrees de terra, la majoria de les quals són fruita de pinyol. Moltes finques són situades a la zona de Montagut, uns terrenys que antigament eren tots de secà i que amb el pas dels anys es van poder regar. Una zona històricament estepària, sense turons des dels quals poder-se mirar les finques amb una certa perspectiva.

Collita.

“De jovenet la meua germana gran estudiava Disseny i em deixava la seua càmera. Aleshores em vaig començar a aficionar a la fotografia, tot i que sense plantejar-me continuar estudis en aquest sentit”, explica Xavi Escarp, que en acabar Batxillerat es va incorporar al negoci familiar. Conreen sobretot nectarines, platerines, préssecs blancs i paraguaians, a banda de peres i pomes per allargar la temporada de collita fins a tocar la tardor.

El treball agrícola, amb contrastos de colors i les repeticions, ofereix imatges gràficament impactants que comparteix al perfil d’Instagram @xaviescarp.Xavi Escarp

“Fa anys que tinc la meua pròpia càmera perquè m’agrada fotografiar el meu entorn. Tot i ser un paisatge de camps i granges, sempre hi ha algun animal salvatge rondant, sobretot aus com àligues o voltors, però també cabirols. Ara fa un parell d’anys em vaig comprar un dron lleuger amb càmera i capacitat per gravar vídeos amb 4k”, explica.

L’ús d’aquests aparells a l’aire lliure està subjecte a una legislació clara i alhora poc coneguda, encara que Xavi té clar que “no surto de les nostres finques i evito gravar ningú que no m’hagi donat permís per fer-ho, de manera que tots els vols són dins de la normativa vigent”.

Autoretrat. Xavi Escarp comparteix les seues fotos i vídeos al perfil d’Instagram @xaviescarpXavi Escarp

Al començament només hi havia un interès estètic, continuar experimentant amb la imatge des d’una mirada diferent a l’habitual. “Però quan gravo els camps i el treball també podem advertir de problemes en alguna finca que potser ens havien passat inadvertits. Com que ho veus tot des de dalt, veus si tens alguna fuita o si algun arbre presenta algun color que no és normal”.

Xavi Escarp comparteix les seues fotos i vídeos al perfil d’Instagram @xaviescarp

A través d’aquestes imatges podem apreciar la feina del camp, un treball dur que avui en dia només fan els pagesos i els seus treballadors temporals, en la seua pràctica totalitat homes i dones migrants. La recollida de la fruita és una feina intensa que demana una organització eficient per no perdre el temps.

Xavi Escarp aconsegueix, amb el seu dron, obtenir unes imatges d’una gran plasticitat i bellesa. Una mirada d’alta volada a una feina molt arrelada a la terra.