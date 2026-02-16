El dia que Viggo Mortensen, Aragorn al 'Senyor dels Anells', va visitar Ponent: les figures de prestigi internacional que han passat per Lleida
Gràcies a l'Animac, com també a altres festivals com la Mostra de Cinema Llatinoamèrica de Catalunya, diferents referents de l'animació i el cinema han trepitjat terres lleidatanes
Al llarg de trenta anys, Animac ha rebut la visita de multitud de professionals i figures rellevants del món de l’animació nacional i internacional al ser reconeguts per la seva trajectòria o talent, o bé per impartir tallers i classes magistrals. En són exemples els animadors especialitzats en la tècnica de l’stop-motion i guanyadors de premis Goya, Pablo Llorens i Coke Riobóo; el cofundador de l’estudi Aarmand Animations, guardonat amb l’Oscar, Peter Lord; la nord-americana i pionera en l’animació experimental Mauren Selwood; els coneguts germans Quay, dos animadors de Pennsilvània (EUA) que van influir a directors com Tim Burton; l’animador britànic i nominat a l’Oscar, Barry Purves; el reconegut professional de l’animació independent japonesa Koji Yamamura; o les directores Florence Miailhe (de França), Regina Pessoa (Portugal) i el director Pablo Berger (Bilbao), entre molts d’altres.
Però no solament l’Animac ha portat fins a Lleida figures reconegudes internacionalment. La 17a Mostra de Cinema Llatinoamèrica de Catalunya, que va donar el tret de sortida a la Llotja de Lleida el 8 d’abril del 2011, va ser tot un fenomen. El fet és que la va inaugurar in situ el director i actor nord-americà d’origen danès Viggo Mortensen. Arribava a la capital del Segrià en el punt àlgid de la seva carrera, després d’interpretar el personatge d’Aragorn a la trilogia El senyor dels anells o d’encapçalar l’elenc del film Alatriste. I la imatge (a dalt) parla per si sola: centenars de persones es van aplegar als voltants de la Llotja per fotografiar-se amb ell (o fotografiar-lo) i aconseguir-ne un autògraf.