L’Atlètic Lleida aconsegueix la primera victòria davant del líder (3-2)
El conjunt de Gabri suma els tres primers punts davant d’un Barça Atlètic líder en una victòria molt soferta
L’Atlètic Lleida va guanyar per 3 a 2 al Camp d’Esports en un partit on el Barça Atlètic va ser l’encarregat de portar el ritme del joc. L’Atlètic Lleida va marcar ben aviat, posant-se per davant al minut 7 amb un gol obra de Moró Sidibé. Tot i això, els visitants es van saber refer i eren els que dominaven la possessió. Encara que els de Gabri provoquessin algun atac tímid, els de Belletti tenien el control i això es veia reflectit en algunes ocasions clares fallades. El premi els hi va arribar al minut 37 amb un gol de Barberà pel Barça. Els locals es veien ofegats i estaven desitjant que arribés el descans.
La segona meitat presentava un canvi que donaria bon resultat. I és que Bilal entrava per Nil Sauret i, tan sols començar, un servei de banda servit pel 23 feia un bot estrany dins l’àrea i la pilota entrava dins la porteria del Barça Atlètic per posar el 2 a 1. Tan sols dos minuts més tard i després d’una gran aturada d’Emilio, Campins va enviar una pilota al pal i Moró estava atent al rebot per posar el 3 a 1 al marcador. L’Atlètic Lleida semblava que tenia el partit controlat, però una bonica paret entre Ureña i Barberà acabava amb una gran volea del dominicà que superava a Pau Torres.
La banqueta de l’Atlètic Lleida estava molt nerviosa i més encara amb l’expulsió de Campins. Ureña i Nomoko van crear molt perill durant tot el partit i això va provocar la targeta vermella del 20 dels locals en una disputa amb el 37 culer. Un Atlètic Lleida que patia més encara, seguia aguantant a camp propi i creava inclús alguna jugada aïllada de perill. Tancats a darrere, els de Gabri treien aigües, intentant mantenir la primera victòria com poguessin i amb un jugador menys. Kluivert va perdonar ocasions clares com l’última del partit que podia haver posat l’empat final.
L’àrbitre va xiular el final del partit i hi va haver una petita invasió de camp per part d’una eufòrica afició. Tot i no sortir del descens, aquest resultat dona un ‘plus’ als de Gabri per poder afrontar la resta de la temporada. L’Atlètic Lleida es posiciona en catorzena posició amb 7 punts i ja pensa en el pròxim partit, que es disputarà el proper diumenge 26 d’octubre a les 12 h al camp del Barbastro.