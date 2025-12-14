El Hiopos Lleida s'enfonsa a Bilbao en una dura derrota (93-75)
Els lleidatans han encaixat 61 punts durant la segona part del partit contra el Surne Bilbao, perdent per un contundent 93-75
El Hiopos Lleida ha caigut estrepitosament aquest diumenge davant el Surne Bilbao per un dolorós 93-75 en la desena jornada de l'ACB. Els homes dirigits per Gerard Encuentra no han pogut fer front a l'allau ofensiva dels locals, especialment durant una segona part en què els bilbaïns han anotat fins a 61 punts, sentenciant pràcticament el matx.
La derrota suposa un cop dur per als lleidatans, que no han sabut contenir l'atac rival malgrat començar el partit amb bones sensacions. El rendiment defensiu de l'equip ha col·lapsat després del descans, moment en què els locals han aprofitat per desplegar tot el seu potencial ofensiu. Ejim ha estat el màxim anotador del Hiopos Lleida amb 15 punts, seguit d'Oriol Paulí amb 12 i Zoriks amb 11 punts.
Per part del Surne Bilbao, Hlinason ha estat una autèntic malson per a la defensa lleidatana, acabant amb 14 punts i 10 rebots, mentre que Hilliard s'ha erigit com el màxim anotador amb 16 punts. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau ha mostrat una gran efectivitat des del tir, assolint un 65% en tirs de dos punts.
Els problemes defensius del Hiopos Lleida
Els 61 punts encaixats a la segona part evidencien les mancances defensives d'un equip que només ha pogut capturar 32 rebots davant els 38 del conjunt local. A més, els de Gerard Encuentra han comès fins a 28 faltes personals, cosa que ha permès al Surne Bilbao anotar 20 tirs lliures.
El conjunt basc continua imbatut al Bilbao Arena i el Hiopos Lleida ja encadena quatre derrotes consecutives abans de rebre al Reial Madrid al Barris Nord.