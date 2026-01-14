El Lleida s’enfonsa a Vilassar i tanca la primera volta en descens (3-0)
El conjunt de Jordi Cortés no reacciona després dels gols locals i suma una nova derrota que el deixa amb 14 punts
El Lleida ha perdut per 3-0 al camp del Vilassar en un partit marcat per la manca de domini inicial i l’efectivitat local. Després d’un primer temps equilibrat, el Vilassar s’avança gràcies a un servei de cantonada. A la represa, dos gols en contraatacs, un d’ells aprofitant un error del porter Satoca, han sentenciat el duel. Els lleidatans no han generat perill ofensiu i tanquen la primera volta en zona de descens amb 14 punts.
El partit ha iniciat amb poc domini dels dos clubs, amb moltes pilotes dividides. Ha estat, però, el conjunt local qui finalment ha assumit galons i ha anat creant ocasions amb diversos xuts que han fregat els pals de Satoca. Gràcies a un bon servei de cantonada, el Vilassar s’ha pogut avançar al marcador (1-0). La primera meitat ha acabat sense més ocasions.
La segona part ha començat similar a l’últim partit del Lleida, amb canvis i embravit, però, al 52, en un contraatac, ha caigut la gerra d’aigua freda després del gol de Jan Moreno (2-0). Després d’una mala passada de Satoca, Sarmiento ha recuperat la pilota i ha anotat el tercer gol del partit agafant al porter del Lleida descol·locat (3-0). Finalment, el partit ha finalitzat sense cap acció ofensiva del Lleida.
Amb aquesta nova derrota, el conjunt de Jordi Cortés acaba la primera volta en descens, amb només 14 punts i començarà la segona davant del Can Vidalet diumenge al Camp d’Esports.