L’Atlètic Lleida rescata un punt d’or davant el filial del Castelló (2-2)
Els blaus reaccionen amb caràcter a la segona part i empaten un duel clau tot i continuar en zona de descens
L’Atlètic Lleida ha sumat un punt en l’empat davant el filial del Castelló (2-2) en un partit intens i amb alternatives. Els lleidatans s’han avançat a la primera part amb una gran vaselina de Marc Vargas, però a la represa el conjunt visitant ha capgirat el marcador amb dos gols gairebé consecutius. La reacció local ha arribat ràpidament gràcies a un gol de Moró de córner. Pau Torres ha estat decisiu aturant un penal i mantenint l’empat fins al final, tot i l’expulsió de Moró Sidibe.
El partit ha iniciat amb un Atlètic Lleida embravit, amb xuts de Moró i d’Ayla Camara, però passats aquests primers minuts, l’Atlètic Lleida s’ha fet amb la possessió de l’esfèrica i sense generar prou perill. Amb el domini dels lleidatans, Marc Vargas ha anat ràpid cap a porteria i, amb una gran vaselina, ha posat l’Atlètic Lleida per davant (0-1). Sense moltes més ocasions, la primera meitat s’ha acabat amb l’avantatge dels blaus.
La segona part ha començat amb tres passades ràpides del filial blanc-i-negre i, amb una passada de Domingo, ha permès a Montero empatar el partit (1-1). Una jugada idèntica, però un quart més tard, Domingo ha assistit cap a i ha posat el filial del Castelló per davant (1-2). Gabri ha reaccionat ràpid amb un quàdruple canvi i, fruit d’això, Moró ha rematat un servei de cantonada servit per Bilal i ha batut a Torner (2-2). Minuts més tard, Pau Torres ha provocat un penal que ell mateix ha solventat aturant-lo. Després d’una falta, Moró Sidibe ha rebut la segona targeta groga i ha estat expulsat. Un Pau Torres providencial als instants finals ha acabat donant l’empat al conjunt del Segrià.
L’Atlètic Lleida segueix en descens, però ja suma un punt més per acostar-se a la salvació. S’enfrontarà al Porreres en un duel directe diumenge al Camp d’Esports.