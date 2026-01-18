L'AEM treu un bon punt del camp del Reial Madrid B (1-1)
Un gol a pilota aturada de Silvia Peñalver ha estat neutralitzat pel Madrid mitjançant Naiara, la pitxitxi de la categoria
L'AEM ha aconseguit un valuós empat (1-1) davant el Real Madrid B en el partit corresponent a la quinzena jornada de la Primera RFEF Femenina. El matx, disputat a la Ciudad Real Madrid, ha vist com les lleidatanes s'avançaven al marcador gràcies a un gol de Silvia Peñalver, però les locals han reaccionat per igualar el resultat abans del descans. Aquest punt és crucial per a les aspiracions de salvació del conjunt lleidatà en la competició de plata del futbol femení espanyol.
El partit ha començat amb un domini inicial de la possessió per part del filial madridista, que buscava obrir el marcador amb arribades constants. No obstant això, l'estratègia de l'AEM s'ha centrat en la solidesa defensiva i la recerca de la contra, així com en l'aprofitament de les accions a pilota aturada. Aquesta tàctica ha donat els seus fruits ben aviat, generant un escenari de gran emoció des dels primers minuts de joc.
La primera ocasió clara ha arribat al minut 10, amb un xut desviat de Llamas, migcampista del Real Madrid B. Però només un minut després, al 11, l'AEM ha colpejat primer: Silvia Peñalver ha anotat el 0-1 amb una bona rematada a la sortida d'un córner, posant per davant a les lleidatanes. La reacció local no s'ha fet esperar, i al minut 12, la portera de l'AEM, Lucía, ha hagut d'intervenir amb una excel·lent aturada davant una perillosa arribada d'Alicia. El Madrid ha continuat pressionant i, al minut 20, Naiara ha aconseguit l'empat (1-1) després d'uns bons minuts de joc del conjunt blanc. La intensitat del joc s'ha reflectit també en les targetes, amb Laura Blasco (AEM) veient la groga al minut 22 per tallar una jugada, i Cintia Hormigo, al minut 45, per una falta. Naiara, la màxima golejadora de la lliga, ha provat sort de falta al minut 27, però el seu xut ha anat a les mans de Lucía, i al minut 34, una nova arribada local ha estat finalitzada per la mateixa Naiara de forma desviada.
Segona part amb menys ocasions
La segona meitat ha presentat un escenari amb menys oportunitats de gol per a ambdós equips, tot i que el Real Madrid B ha mantingut el domini de la possessió. Els canvis han començat a produir-se des del primer minut d'aquesta part, amb l'entrada de Marta Charle per Loba a les files de l'AEM. Malgrat el control territorial de les locals, les defenses s'han imposat als atacs, i les ocasions clares han estat escasses. Al minut 67, Laura Blasco, defensa de l'AEM, ha estat decisiva en salvar una arribada molt clara del Madrid, allunyant la pilota a córner i evitant un perill imminent. La tensió s'ha mantingut, i Folgado, jugadora del Real Madrid B, ha rebut una targeta groga al minut 69 per una falta.
Moviment a les banquetes al tram final
Amb el pas dels minuts, els entrenadors han buscat revulsius des de la banqueta. Al minut 74, Noe, lateral del Madrid, ha provat un xut que ha marxat per poc. Els canvis s'han intensificat al minut 75, amb l'entrada de Del Pino per Bea al Real Madrid B, i d'Honoka per María Lara a l'AEM. Al minut 81, l'AEM ha realitzat un nou canvi, amb Alba de la Fuente, recient arribada aquest mercat d'hivern, substituint Evelyn, mentre que el Real Madrid B ha fet una doble substitució, amb Suazo i Candela entrant per Toko i Llamas. Ja a la recta final, al minut 85, Noe, jugadora de l'AEM, ha intentat un xut que, tot i enverinar-se, no ha trobat porteria. El partit ha conclòs amb un darrer canvi per a l'AEM al minut 92, amb l'entrada de Paula Ransanz en substitució d'Inés Faddi, que ha hagut de retirar-se tocada. El resultat final d'1-1 reflecteix la igualtat del partit i ajuda a l'AEM a sumar una jornada més continuant invicte des del retorn de Rubén López a la banqueta.