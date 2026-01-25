FUTBOL
El Mollerussa aconsegueix un punt meritori a L’Hospitalet
Els del Pla d’Urgell sumen un punt en un dels camps més complicats de la categoria, i ha tingut oportunitats que en certs moments l’han pogut apropar a la victòria
El Mollerussa suma un empat en la seva visita al camp de L'Hospitalet, en un dels camps més complicats de la categoria i davant un rival d'entitat a la Tercera RFEF, i què ha posat en dificultats en diferents moments del duel al Mollerussa. Això sí, els del Pla d'Urgell començaven el partit generant una ocasió perillosa, en un mà a mà de Sergi Folch davant d’Aliaga, porter del CE L’Hospitalet, en els primers minuts del partit, la què era la primera arribada en una de les dues àrees del camp a l’Estadi Municipal de Futbol de L’Hospitalet.
Avançaven els minuts a L’Hospitalet de Llobregat, i al minut 24 marcava Ignasi Quer, però ho feia en fora de joc el davanter de L’Hospitalet.
Minuts després hi havia una doble ocasió per ambdós equips. De nou, amb Sergi Folch com a protagonista, el jugador del Mollerussa, en una jugada en què buscava tornar a inquietar la porteria local. I, seguidament, Flavio ho intentava per a L’Hospitalet. Continuava l’empat, i minuts després, ha estat a punt de marcar el mateix Flavio Ribeiro, el davanter de L’Hospitalet, però no arribaven els gols en aquest duel.
S’arribava al descans, amb Franki veient la targeta groga per part del conjunt del Pla d’Urgell, també l'havia vist Rey al minut 24 de partit, i en començar la segona part també era amonestat Pol Canillo, als primers minuts de la represa.
Una segona part amb poques aproximacions, i en què el Mollerussa buscava continuar lluitant pels tres punts davant un L’Hospitalet que ja havia arribat amb perill a l’àrea de Pepo Campanera, però sense encert. Els de Manel Cazorla estaven incòmodes en els primers compassos dels segons quaranta minuts, davant un conjunt local que feia un pas endavant per a intentar obrir el marcador.
Un cop superada l’hora de joc, es jugaven minuts sense massa activitat a les àrees i un Mollerussa que patia menys, en una segona part en què els del Pla d'Urgell, que estrenaven la tercera equipació, de color blau marí, intentaven tenir més presència a prop de l’àrea rival, davant d’un conjunt local que li entraven els nervis i les presses. El Mollerussa buscava trobava espais i fer mal quan recuperava la pilota.
Els del Pla d’Urgell feien canvis a la segona part, i amb l’entrada d’Alpha, Julen i Aleix Ruiz, els de Cazorla buscaven conservar la porteria a zero i tenir opcions fins al final del duel per aconseguir els tres punts. En la represa, també tenia minuts Jordi Ars, un dels capitans del Mollerussa.
En l’afegit, el Mollerussa tornava a trepitjar terreny rival, en una arribada de Julen Vilarrasa, què davant del porter de L’Hospitalet ho intentava, però Aliaga aturava la pilota en l’última jugada del duel.
Acabava el partit, aquest empat sense gols entre el Mollerussa i L’Hospitalet. Un punt meritori dels del Pla d’Urgell al camp d’un equip de la part alta de la taula al grup cinquè de la Tercera RFEF, com és L’Hospitalet, però els de Manel Cazorla possiblement tindran una sensació un pèl agredolça perquè els mollerussencs han tingut oportunitats, fins i tot per a tenir la possibilitat de sumar els tres punts, en un partit també seriós a nivell defensiu.
El Mollerussa fa un pas més per assolir la permanència a la categoria, sumant cinc punts dels últims nou possibles, després d’empatar al Municipal de Mollerussa contra l’Europa ‘B’ (2-2), guanyar al Manresa la setmana passada (2-1) i l’empat a L’Hospitalet de Llobregat (0-0). I, el diumenge 1 de febrer els del Pla d’Urgell reben la Unió Esportiva Vic, en un duel directe i clau en aquests moments de la temporada.