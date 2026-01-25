FUTBOL
Pau Russo rescata un punt d'or pel Lleida (1-1)
Un gol des de la frontal ha contrarestat el golàs de Marc Roquet a la primera part en un partit de menys a més dels de Jordi Cortés
El Lleida CF ha aconseguit un valuós empat a un (1-1) en la seva visita al Municipal de Tona, en la dinovena jornada de la Tercera RFEF. El conjunt lleidatà, que ha hagut de reaccionar a un gol inicial dels locals, ha sumat un punt gràcies a una diana de Pau Russo a la segona part, després que Marc Roquet hagués avançat el Tona. La intervenció decisiva del porter Satoca ha estat clau per mantenir el resultat.
El matx ha començat amb un domini clar de l'equip local. El Tona s'ha mostrat més incisiu en els primers compassos, amb dues ocasions clares de gol abans del quart d'hora. Al minut 10, una rematada de Daniel Peña ha impactat al pal, i poc després, al minut 17, un xut de Marc Roquet ha marxat desviat per poc. La pressió local ha tingut la seva recompensa al minut 25, quan Marc Roquet ha obert el marcador amb un gol de vaselina. Cinc minuts més tard, el Tona ha vist com se li anul·lava un segon gol per fora de joc de Roquet. El Lleida, per la seva banda, ha anat de menys a més, intentant reaccionar i generant una ocasió clara al minut 40 amb un remat de Matías Sempé que ha aturat el porter local.
La segona part ha presentat un escenari amb menys oportunitats de gol, però amb moments de tensió. El Lleida ha aconseguit l'empat al minut 59, quan Pau Russo ha anotat un golàs amb un potent xut des de la frontal de l'àrea, restablint la igualtat al marcador (1-1). Després de l'empat, el Tona ha tornat a la càrrega, generant les ocasions més perilloses. El porter lleidatà, Satoca, ha estat determinant amb les seves intervencions, salvant el seu equip al minut 64 i al 69 amb dues grans aturades que han evitat el gol local. Durant aquest període, ambdós equips han realitzat canvis per refrescar les seves línies, amb l'entrada de Jordi Puig, Fran Magno i Marc Garcia per part del Lleida, i Toni Sureda, Javi García, Sottile i Ferran Generó per part del Tona.
El partit ha estat marcat per diverses amonestacions i moviments a la banqueta. Per part del Lleida, han vist targeta groga Escobedo, Sasha i Sempé. En el cas del Tona, Vilanova i Marc Roquet han estat amonestats. Pel que fa als canvis, el Lleida ha realitzat les seves primeres substitucions al minut 60, amb l'entrada de Jordi Puig, Fran Magno i Marc Garcia en substitució de Sasha, Escobedo i Totti. Posteriorment, al minut 83, Luís Miguel Silva ha entrat per Rusi. El Tona, per la seva banda, ha mogut la banqueta al minut 66, amb l'entrada de Toni Sureda i Javi García per Dani Peña i Marc Vicente, i al minut 78, amb Sottile i Ferran Generó substituint Joan i Bernat.
El partit ha acabat després de quatre minuts d'afegit i el Lleida suma un punt important a domicili per seguir lluitant per la salvació.