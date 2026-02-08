Derrota del Hiopos Lleida a base de triples manresans (90-99)
Els 33 punts de Batemon no han estat suficients per superar a un Baxi Manresa que ha anotat 17 triples per endur-se el derbi català
Un Manresa encertat des de la línia de tres s'ha endut la victòria del Barris Nord. El partit ha començat amb un Batemon endollat des de la llarga distància, però el Manresa responia totes les cistelles locals amb un triple. La rotació dels lleidatans baixava el nivell en atac i els manresans ho aprofitaven per arribar 19-25 al final del primer quart.
L'encert ha continuat al segon quart Ubal, Oriola, Steinbergs o Bassas veien l'anella amb facilitat mentre que pels de Gerard Encuentra el líder absolut era Batemon amb 25 punts a la primera part, acompanyat de Walden a la direcció i d'Ejim a la pintura, després de les faltes de Diagne i Agada que restaven minuts a la rotació. El Manresa ha anotat 29 punts per arribar amb un contundent 43-54 al descans.
Després del pas per vestidors, el Hiopos Lleida ha començat amb un 7-0 per tornar al partit, però de nou els manresans han respost, aquest cop no des del triple sinó amb les penetracions de Ubal i la intimidació de Kao en defensa. Tot així, els lleidatans han acabat guanyant el quart amb bons minuts d'Ejim i s'ha arribat amb un 70-77 al final del quart.
A l'últim quart, James Batemon ha acusat el cansament de jugar 35 minuts i ha baixat el seu ritme anotar, en canvi, els manresans amb una rotació més llarga han tornat a veure cistella amb facilitat i han sentenciat el partit amb una màxima de setze. Finalment, Diagne ha reduït una mica la diferència en els últims minuts per deixar un definitiu 90-99 al Barris Nord.