Derrota per la mínima de l’Atlètic Lleida davant l’Olot (0-1)
L’equip de Jordi López no ha fet el seu millor partit davant un Olot que ha dominat la majoria de trams del duel. La insistència visitant ha donat els seus fruits al 74’ amb l’únic gol del partit, obra de Salvans després d’una centrada lateral i una errada en el càlcul defensiu
L’Atlètic Lleida ha perdut per la mínima, per 0 a 1 al Camp d’Esports davant l’Olot. El duel ha començat amb domini visitant, en què els de la Garrotxa han amenaçat amb ocasions perilloses, mentre que els de Jordi López han presentat poques idees en els primers minuts. Al transcurs del temps, però, s’ha notat una bona millora i els lleidatans han pogut arribar de manera més continuada, tenint oportunitats clares que no han entrat per la mínima, igualant també les forces en el joc i realitzant un bon segon tram de primera meitat. L’àrbitre del ‘match’ ha indicat camí a vestuaris en uns primers quaranta-cinc minuts en què el marcador es podia haver decantat per qualsevol dels dos quadres.
La segona part ha iniciat amb un guió elèctric i amb més ritme que en la primera. Tant és així, que en el 52’, Asier Ortiz, qui es perdrà el següent partit contra el Terrassa per veure la cinquena targeta, ha enviat la pilota al travesser després d’un míssil des de fora de l’àrea. Tot i això, la velocitat del joc ha anat disminuint i ha sigut l’Olot qui ha arribat amb més freqüència a àrea rival, mentre que els de Jordi López ho han fet més tímidament. Aquesta segona meitat s’ha vist marcada per un Olot molt sòlid i amo del joc, que no ha deixat jugar al seu futbol als del Segrià, encara que qualsevol jugada aïllada podia fer avançar a un dels dos equips.
Al minut 74’, i amb la insistència garrotxina, en una centrada lateral i un mal càlcul defensiu, Salvans ha rematat sol dins l’àrea local per posar el 0-1 al marcador. Tot i les presses per remuntar la situació, els visitants han dominat també un tram final del joc marcat pels nervis i tensió. Marc Oltra ha xiulat el final després dels cinc minuts d’afegit amb victòria olotina i frenant d’aquesta manera la bona dinàmica lleidatana de tres partits sense conèixer la derrota.
El resultat d’avui significa baixar a quinzena posició després de la victòria de l’Andratx per 1-0 davant el Torrent i a sis del play-out i la salvació. L’equip de Jordi López no ha fet un bon partit en línies generals i no ha proposat idees clares en atac. L’Olot, amb els tres punts, es col·loca en novè lloc i l’Atlètic Lleida està a l’espera del que faci el Barbastre d’aquesta tarda al camp del Barça Atlètic, que tan sols està un punt per sota. El pròxim diumenge a les 18 h, els lleidatans es desplaçaran al camp del Terrassa per intentar sumar de tres i sortir de la zona baixa.