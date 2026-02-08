El Lleida suma un punt en la seua visita al Nou Sardenya (0-0)
Els de Jordi Cortés empaten davant l’Europa ‘B’, en un duel directe que enfrontava dos equips immersos en la lluita per la permanència, i en un partit en què Pau Russo va ser substituït per lesió
El Lleida Club de Futbol suma un punt de la seva visita al Nou Sardenya (0-0), on es va enfrontar al filial de l’Europa, en un partit en què els locals van tenir aproximacions a l’àrea d’Alejandro Satoca, i el Lleida ho intentava després de recuperar pilotes. Pau Russo, que a la segona part va ser substituït per lesió, va ser un dels jugadors més insistents en atac. Al segon temps també ho van intentar els de la Terraferma, amb dues ocasions amb Sasha i Marc Garcia com a protagonistes. El partit, però, acabava amb empat a zero, i tant el Lleida com l’Europa ‘B’ sumaven un punt en aquest duel directe entre dos equips immersos en la lluita per la permanència al grup cinquè de la Tercera RFEF.
Començava el partit, amb uns primers minuts amb aproximacions del dos equips, tot i que els europeistes demostraven que podien fer mal a la porteria d’Alejandro Satoca, amb diferents apropaments, sobretot amb jugades per bandes, a l’àrea del porter del Lleida Club de Futbol.
Un duel, aquest Europa ‘B’ - Lleida, que enfrontava dos rivals directes en la lluita per la permanència al grup cinquè de la Tercera RFEF, i què va aplegar molts aficionats del Lleida CF al Nou Sardenya, i que es van situar al Gol Nord del Municipal Nou Sardenya per gaudir del partit i animar al seu equip.
Abans de la mitja hora de joc, el Lleida avisava l’àrea de l’Europa ‘B’, mentre que els locals també volien fer mal, amb molts jugadors de talent a la davantera.
Els de la Terraferma ho intentaven de nou, amb un xut de Jorge Revert que sortia desviat, fora de la porteria de Damià Ferrando, de l’Europa ‘B’.
A mesura que avançava la primera part, el partit s’anava igualant amb un Lleida que intentava arribar amb perill a l’àrea rival, davant un conjunt escapular que arribava amb certa freqüència i tenia arguments en atac per a fer mal a la porteria de Satoca.
Tot i això, els locals arribaven, però amb imprecisions i poc encert de cara a porteria, com una de Marc Fuster abans d’arribar al descans al Nou Sardenya.
El Lleida feia canvis al començar la segona part, donant entrada al Tumani Fofana, què debutava amb els blaus, i Totti, què ho feien en el lloc de Jordi Puig i Jorge Revert.
Els de Jordi Cortés ho intentaven amb una falta lateral que executava Pau Russo, i en què el jugador de Cambrils enviava la pilota per damunt de la porteria de Damià Ferrando, porter de l’Europa ‘B’.
Al minut 65, Pau Russo sortia lesionat del Nou Sardenya, i entrava al seu lloc Guido Ratto, què ocupava una de les posicions a l’atac del Lleida. I, també entrava Marc Garcia, què jugaria de lateral dret, substituint Rusi, què començava el partit portant el braçalet de capità.
A les acaballes, ho intentava el Lleida amb un xut de Sasha que sortia fora, a la dreta de la porteria de l’Europa ‘B’, però després d’una bona jugada de l’argentí, fent d’extrem a la banda dreta.
Abans d’arribar al 90, el Lleida seguia intentant arribar amb perill a l’àrea de l’Europa, i els escapulats posaven la defensa de cinc per a conservar el resultat davant l’insistència dels lleidatans, que amb faltes laterals a prop de l’àrea contrària i alguna combinació intentava incomodar la defensa local.
S’afegien quatre minuts als 90 reglamentaris, i abans d’arribar al final del partit entrava Putxi, el capità, en el lloc de Sasha.
Passaven poques coses més, a banda d’alguna aproximació local, i s’arribava al xiulet final al Nou Sardenya, on el Lleida Club de Futbol sumava un punt davant un rival directe en la lluita per la permanència al grup cinquè de la Tercera RFEF.
El Lleida rebrà el diumenge vinent, dia 15 de febrer a les cinc de la tarda, al Manresa, un dels equips que ocupen la part alta de la taula classificatòria, i en la cerca d’una nova victòria davant l’afició del Camp d’Esports.